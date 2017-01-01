İsveç'in başkenti Stockholm'de kamyonlu saldırı gerçekleşti.

Reuters'ın haberine göre aracı insanların üzerine süren kamyon, daha sonra AVM olduğu belirtilen bir binaya girdi.

Saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken, olaydaki toplam yaralı sayısı da 15 olarak açıklandı. Yaralılardan 9'unun sağlık durumunun ciddiyetini korduğu belirtildi.

Olayın, Kraliçe Caddesi adı verilen Drottninggatan'da gerçekleştiği kaydedildi.

Saldırının ardından Stockholm'de tüm metro istasyonları kapatıldı.

TERÖR SALDIRISI ŞÜPHESİ

İsveç polisi terör saldırısı olasılığı üzerinde duruyor.

İsveç Başbakanı Stefan Lofven, tüm belirtilerin, olayın bir terör saldırısına işaret ettiğini söyledi.

İsveç Başbakanı Lofven, "Her şey, kamyonun mağazaya dalmasının terör saldırısı olduğuna işaret ediyor." açıklamasında bulundu.

Lofven, saldırının ardından bir kişinin gözaltına alındığı duyurdu.

Saldırıda kullanılan kamyonun bir bira şirketine ait olduğu, bugün teslimat yaptığı sırada çalındığı açıklandı.

Öte yandan polis, şehrin merkezinden uzak durulması uyarısında bulundu.

POLİS ŞÜPHELİNİN FOTOĞRAFINI YAYINLADI: 3 GÖZALTI

DHA'nın verdiği bilgiye göre İsveç polisi, olayla ilgili ulaşmaya çalıştığı şahsın fotoğrafını basına dağıttı. Ayrıca olayla ilgili bilgisine başvurmak üzere 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Stockholm polisi hareket merkezi yetkilisi Towehegg, "Bu iki kişinin olayla ilgili bazı bilgileri olduğunu düşünüyoruz. Olay yerinden elde edilen bilgiler bu yönde. Bu nedenle, bu iki şahıs polis merkezine götürüldü," şeklinde konuştu.

Öte yandan İsveç polisi, saldırıyla ilgili bir şüphelinin de gözaltına alındığını duyurdu. Polis yetkilileri, gözaltına alınan kişinin daha önce fotoğrafı basına dağıtılan kişi olup olmadığı konusunda açıklama yapmadı.

TREN İSTASYONU VE AVM BOŞALTILDI

İsveç polisi saldırının ardından Stockholm'ün merkezindeki tren istasyonu ve Stockholm'deki bütün alışveriş merkezleri polis tarafından boşaltıldı.

Ayrıca, kentteki tüm sinema ve belli başlı tiyatro salonlarındaki film gösterimi ve oyunlar da iptal edildi.

İSVEÇ BAŞBAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Stockholm'de meydana gelen terör saldırısıyla ilgili İsveç Başbakanı Stefan Löfven basın toplantısı düzenledi.

"Terörizmin hedefi, demokrasinin altını oymaktır" diyen Löfven, "Ama böyle bir hedefe İsveç'te hiçbir zaman ulaşamayacaklar. Mesajımız her zaman net olacaktır; Asla kazanamayacaksınız!" ifadelerinde bulundu.

DAYANIŞMA İÇİNDEKİ ÜLKELERE TEŞEKKÜR ETTİ

Löfven İsveççe ve İngilizce yaptığı açıklamasının İngilizce kısmında, "İsveç'in içinde bulunduğu bu durumda, İsveç'le dayanışma duyguları içinde bulunan ülkelere teşekkür ederim," dedi.

"HER ŞEYDEN HABERSİZ, YAŞAMLARI BİR ANDA DEĞİŞİYOR"

Löfven, "Profesyonelce çalışan polis ve güvenlik teşkilatımız, İsveç halkının kendini güvende hissetmesi için her şeyi yapmaktadır. İsveç, kendisinin bu hain katiller tarafından sindirilmesine izin vermeyecektir. Bu tatil günü öncesinde Stockholm kentinde aileleriyle buluşarak birlikte olmak isteyen insanlarımızı düşünüyorum. 'Her şeyden habersiz, yaşamları bir anda değişiyor' diyerek, güvenlik önlemleri sonucu durdurulan ulaşım olanakları nedeniyle pek çoğu evlerine bile ulaşamadı," şeklinde konuştu.

Olayın ardından insanların kaçıştığı ve kamyonun girdiği binadan alevlerin yükseldiği görüldü.

BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN TAZİYE MESAJI

Başbakan Binali Yıldırım, Stockholm'de kamyonun büyük bir mağazaya dalması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırı nedeniyle İsveç Başbakanı Stefan Löfven'e taziye mesajı gönderdi.

Yıldırım, meydana gelen terör saldırısı sebebiyle İsveçli mevkidaşına taziye mesajı ve başsağlığı dileklerini iletti.

AVRUPA'DA ARAÇLI SALDIRILAR

Özellikle son bir senede Avrupa'da araçla düzenlenen saldırılarda artış görülüyor.

Geçtiğimiz ay İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleşen saldırıda bir araç, Westminster Köprüsü'ndeki yayaları ezerek parlamento binasına yönelmiş, burada da bir polisi bıçaklamıştı. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi yaralanmıştı.

Aralık 2016'da ise Almanya'nın başkenti Berlin'de Noel pazarına kamyonlu saldırı düzenlenmişti. Saldırganın, bir kamyonu insanların üzerine sürmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetmişti.

Temmuz 2016'da Fransa'nın Nice kentinde bir kamyon, Bastille Günü için toplanan kalabalığın üzerine sürmüştü. Saldırıda 84 kişi yaşamını yitirmişti.