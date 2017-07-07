Dünyanın en güçlü 20 ekonomisine sahip 20 ülkenin liderleri G20 zirvesi için Hamburg'da bir araya geldi.

İklim değişikliği, göç, ticaret ve terör başlıkları toplantının ana gündem konularını oluşturuyor.

Zirveye katılan ülkelerin tamamı şu şekilde: Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Kore, Türkiye, İngiltere, ABD ve AB

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17.40 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 zirvesi kapsamında Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile bir araya geldi.

G20 zirvesi için Almanya'nın Hamburg kentine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile görüştü.

17.10 - ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ilk kez görüşüyor. Trump, "İyi bir görüşme olacağını düşünüyorum. Konuşacağımız çok konu var. Rusya ve ABD için harika şeyler yapmak için sabırsızlanıyorum." dedi. Trump ayrıca Putin'e, "Sizinle olmak bir onur" şeklinde seslendi.

Putin ise telefon görüşmelerinin asla yeterli olmadığını belirtti ve daha sık görüşmeyi umduğunu söyledi.

16.50 - G20 zirvesinin en sıcak konularından biri de Kuzey Kore olarak dikkat çekiyor. Bir oturumda konuşan Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore ile diyalogdan yana olduğunu söyledi. Kuzey Kore'nin füze denemesini nükleer provakasyon olarak niteleyen Moon, Putin'in tansiyonun düşürülmesinde rol oynayabileceğini belirtti.

Putin ise, Kuzey Kore konusunda kimsenin kontrolü kaybetmemesi gerektiğini belirtirken, 'faydacı ve yanlışsız bir yaklaşım' sergilenmesi gerektiğini söyledi.

16.20 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun G20'nin yapıldığı alana giderken güvenlik gerekçesiyle durdurulduğu belirtildi. Alman polisi, çevrede bulunan şüpheli bir şahsa müdahale etti.

ALMANYA'DA GÜVENLİK ALARMI! ERDOĞAN'IN KONVOYU BEKLETİLDİ!

16.00 ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ilk görüşmesinden kareler yayınlandı. İki liderin TSİ 16.45'te bir araya gelmesi bekleniyor.

15.25 - G-20 zirvesinin yapıldığı Hamburg Messe Konferans Merkezi'nde "Küresel Büyüme ve Ticaret" temalı birinci çalışma oturumuna geçildi.

15.15 - Hamburg sokaklarında şiddetli G20 protestoları sürerken Hamburglu Türkler ne mi yapıyor? İşte sosyal medyada çok konuşulan görüntüler!

15.10 - Hamburg'da protestolar şiddetleniyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın, devam eden sert çatışmalar nedeniyle konakladığı misafirhanede mahsur kaldığı belirtildi. Melania Trump, liderlerin eşleri için düzenlenen bir etkinliğe katılacaktı.

HAMBURG'DA ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR! TRUMP'IN EŞİ MAHSUR KALDI! G20 zirvesinin yapıldığı Hamburg... TRUMP'A HAMBURG'DA OTEL TUTMAYI UNUTTULAR! ABD Başkanı Donald Trump'ın ekib...

+121 Almanya'nın Hamburg şehrinde başlayan G20 Zirvesi ile ilgili protestolar 2 gündür devam ediyor.

14.48 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20'deki bir oturum sırasında ABD Başkanı Donald Trump ile kısa süreli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bulundu.

14.35 -

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk: Bu nedenle, tüm G20 liderlerine kaçakçılara karşı BM'nin yaptırımlarına devam etmesini öneriyorum. Bu kaçakçıların varlıklarının dondurulması ve seyahat yasağı uygulanması anlamına geliyor. Küresel düzeyde yapılabilecek en düşük katkı budur. Bu desteği alamazsak, bu bazı G20 ülkelerinin ikiyüzlülüklerinin üzücü bir kanıtı olacaktır. Tusk'ın açıklamalarının tamamı burada...

14.15 - Hamburg'ta G20 zirvesi devam ederken, Hamburg sokakların Alman polisi ile küreselleşme ve kapitalizm karşıtı göstericilerin protestoları sürüyor. Almanya Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada şiddet içeren protestoları kınarken, Almanya İçişleri Bakanı ise şiddete karışan göstericilerin yasal soruşturmayla karşılaşacağını açıkladı. Çevre illerden Hamburg'a takviye polis ekipleri gönderiliyor.

14.10 - G20 ülkelerinin liderleri 'aile fotoğrafı' çektirmek için bir araya geldi.

13.05 - İngiltere Başbakanı Theresa May, BBC'ye verdiği demeçte G20 zirvesinde ABD'yi Paris İklim Anlaşması'na geri döndürmeye çalışacağını söyledi. May, "Umuyorum, Paris anlaşmasına geri dönmenin bir yolunu bulacaklar. Bunun mümkün olduğuna inanıyorum. Paris anlaşması üzerine pazarlık etmeyeceğiz. ABD'nin anlaşmaya yeniden katılmak için yollar aramasını istiyorum"

12.55 - Gün içerisinde gerçekleşecek Trump-Putin görüşmesinde odada yalnızca 6 kişi olacak. Donald Trump, Vladimir Putin, Dışişleri Bakanları Rex Tillerson ve Sergey Lavrov ile 2 tercüman. (NBC News)

12.30 - Kremlin sözcüsü Dimitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk kez görüştüğünü ve el sıkıştığını söyledi. (AFP)

12.20 - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, G20 için geldiği Hamburg'da kısa bir açıklama yaptı. Tüm G20 ülkelerini terörizmle mücadele eden güçlere katılmaya çağıran Putin, Paris İklim Anlaşması'nın Rusya için uzun süreli bir işbirliği konusu olduğunu söyledi.

11.40 - Zirvenin ev sahipliğini yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, tüm liderleri toplantının yapılacağı salonda tek tek karşılayarak ellerini sıktı.

11.30 - ABD Başkanı Donald Trump, diğer liderlerin kullandığı giriş kapısını pas geçti ve başka bir kapıdan toplantının yapılacağı salona giriş yaptı.

11.12 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantının yapılacağı yere ulaştı.

10.45 - Hamburg, Cuma gününe de G20 protestolarıyla uyandı. Göstericilerin kullandığı barikatları kaldırmak isteyen Alman polisi, tazyikli suyla göstericilere müdahale ediyor. (AP)

Perşembe - Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ABD Başkanı Donald Trump, Hamburg'daki G20 zirvesi öncesinde Perşembe akşamı bir araya geldi. İkilinin görüşmesine Dışişleri Bakanları Sigmar Gabriel ve Rex Tillerson da katıldı. Görüşmede Kuzey Kore, Ortadoğu ve Ukrayna konularının masaya yatırıldığı belirtildi.

Beyaz Saray'daki görüşmelerinde tokalaşma krizi yaşayan iki lider, görüşme öncesinde tokalaşarak gazetecilere poz verdi. Trump daha sonra Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-In ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile yemek yedi.

Erdoğan ile Merkel buluştu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel Perşembe akşamı bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü ve basına kapalı gerçekleşti. Erdoğan-Merkel görüşmesiyle ilgili tüm detaylar burada...

TRUMP-PUTİN BULUŞMASINDA NE KONUŞULACAK?

G20'de ilk günün merakla beklenen buluşması ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında olacak.

Ocak ve Mayıs aylarında iki kez telefonda görüşen Trump ve Putin, ilk kez yüz yüze görüşecekler. Görüşme aylardır devam eden 'Rusya, ABD seçimlerine müdahale etti' iddiasının gölgesinde gerçekleşecek.

İki liderin görüşmesinde Ukrayna'da devam eden savaş, Rusya'ya yönelik uygulanan yaptırımlar ve ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesinin masada olması bekleniyor.

GORBAÇOV'DAN TRUMP VE PUTİN'E 1986 HATIRLATMASI

Şiddetli protestoların yaşandığı Hamburg'ta şehir merkezinin üzerinden dumanlar yükseliyor. Göstericilerin bazı araçları ateşe verdiği belirtiliyor.

HAMBURG'DA ONLARCA POLİS YARALI

Dünya liderlerinin yanısıra on binlerce protestocuya da ev sahipliği yapan Hamburg'da dün akşam şiddetli çatışmalar yaşandı.

Zirvenin yapılacağı alanın yakınında yaşanan çatışmalarda göstericiler polisi taş ve şişe fırlatırken, polis göstericilere gözyaşartıcı gaz ve suyla müdahele etti. Yaşanan olaylarda 75 polisin yaralandığı belirtildi.

Polis, 8 bini radikal 100 bin göstericinin şehre gelmesini bekliyor. Perşembe günü yapılan büyük yürüyüşe ise 13 bin göstericinin katıldığı belirtiliyor.