Engellilere ithal araç kolaylığı sağlanacak

AA muhabirinin Bakanlık yetkililerinden aldığı bilgilere göre, 6 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Muafiyeti Tebliği çerçevesinde engellilerin kullanımına mahsus eşyalarla ilgili gerekli düzenlemeler yapıldı.

Buna göre, özel tertibatlı engelli araçlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerinde Yeşilköy (İstanbul), Gebze (Kocaeli), İzmir Yolcu Salonu, Ankara Garı, Malatya, Rize ve Mersin gümrük müdürlüklerine yetki verildi.

Özel tertibatlı engelli aracını muafiyet kapsamında serbest dolaşıma sokacak kişilerin ortopedik engelinin bulunması, özel tertibata ihtiyaç duyması, Türkiye gümrük bölgesinde yerleşik olması gerekiyor.

Engelli aracında, komisyon karar belgesinde belirtilen engelin gerektirdiği özel tertibatın takılmış olması, özel tertibatlı aracın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılacağı gümrük idaresine sunulduğu tarih itibarıyla model yılı dahil üç yıldan eski olmaması ve araç, motosiklet ya da motor silindir hacmi 1600 cc'ye kadarki otomobil kapsamında bulunması şartları aranıyor. Engelli aracının, arazi taşıtı olmasına izin verilmiyor.

ENGELLİ ARAÇLARIN SATIŞ VE DEVRİ

Engelliler, getirilen ithal aracı serbest dolaşıma girdiği tarihten itibaren üç yıl geçmeden engeli olmayan bir başka kişiye satamayacak.

Araç, serbest dolaşıma girdiği tarihten itibaren 3-10 yılda gümrük vergilerinin tahsili halinde engeli olmayan kişiye satılabilecek. On yıldan sonra bu vergiler aranmayacak.

Başka bir engelliye devir durumunda araç yetkili gümrük müdürlüğüne teslim edilecek ve devralacak kişinin engeline uygun tertibat değişikliği gümrük idaresinin gözetiminde yapılacak.

SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ ÖNCESİ İŞLEMLER

Özel tertibatlı otomobil ile bizzat engelli kişi tarafından kullanılamayan araç Türkiye'ye getirilmeden önce yetkili gümrük müdürlüğüne başvurulması gerekiyor. Her ayın ilk salı günü, ortopedi doktoru, gümrük ticaret bölge müdürü, gümrük müdürü ve muayene memurundan oluşan komisyon başvuruları karara bağlıyor. Olumlu karar için oy birliği şartı aranıyor.

Komisyon raporunun olumlu olması halinde komisyon karar belgesi düzenleniyor. Belgenin geçerlilik süresi 6 ay olarak belirlendi. Engellilerin komisyona katılması zorunlu tutulmazken, vekalet vereceği bir kişinin veya vasisinin temsilci olarak komisyonda bulunmasına imkan sağlandı.

￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼Komisyona sağlık raporu, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, vekaletname veya vasilik belgesiyle başvuru gerçekleştirilebiliyor.

Engelli araçların ithalat işlemleri şöyle yapılıyor:

- ￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼Engelli aracı, gümrük idaresine, engel durumuna uygun tertibatla donatılmış olarak getirilip, 1 no'lu taşıt takip programının özürlü araç seçeneğine kaydettiriliyor.

- Komisyon karar belgesinin süresinde aracın yetkili gümrük idaresine teslim edilmesi gerekiyor.

- İki muayene memurundan oluşan bir heyet tarafından aracın komisyon karar belgesine uygunluğu tespit edilirse serbest dolaşıma girişine izin veriliyor.

- Gümrük idaresince serbest dolaşıma giriş işlemi tamamlanan engelli aracının durumuna uygun trafik şehadetnamesi ilgili trafik tescil idaresine gönderiliyor.