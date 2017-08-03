e-Devlet
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e-Devlet giriş ile İSKİ'den 10 yeni işlemler

e-Devlet’te 10 yeni işlem

Devlet tarafından vatandaşlara verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulduğu e-Devlet'e 10 yeni işlem daha eklendi

03 Ağustos 2017 Perşembe, 15:28:38 Güncelleme: 15:49:35

e-Devlet üzerinden kamu kurumlarında işlerini kolayca yapan vatandaşlar için 10 yeni işlem daha eklendi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İSKİ) tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden 10 adet yeni hizmet sunulmaya başlandı. İşte İSKİ'nin e-Devlet üzerinden başlattığı 10 yeni işlem;

İSKİ'DEN e-DEVLET ÜZERİNDE 10 YENİ İŞLEM

  • Yeni Abonelik Başvurusu
  • Abonelik İptali Başvurusu
  • İndirimli Abonelik Başvurusu
  • Başvuru Takibi ve İptali
  • Abonelik Borç Ödeme
  • Baraj Doluluk Oranları
  • Su Analiz Raporu
  • Abone Bilgileri Sorgulama
  • Arıza ve Bakım Bilgisi Sorgulama
  • Fatura Bilgileri Sorgulama

e-DEVLET GİRİŞ NASIL YAPILIR?

e-Devlet'e giriş yapabilmek için öncelikle e-Devlet şifrenizin olması gerekmektedir. Şifrenizi aldıktan sonra https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresinin sağ en üst kısmında yer alan 'Sisteme Giriş' alanına tıkladıktan sonra ekrana gelen pencerede T.C Kimlik Numarası ve e-Devlet şifrenizi girin.

İski'nin 10 yeni işlemini e-Devlet üzerinden yapabilmek için arama sekmesinden yapmak istediğiniz işlemi aratarak kolayca bulabilir, istediğiniz işlemi yapabilirsiniz.

  • e-devlet
  • iski
  • e devlet giriş
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