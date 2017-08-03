e-Devlet giriş ile İSKİ'den 10 yeni işlemler

e-Devlet üzerinden kamu kurumlarında işlerini kolayca yapan vatandaşlar için 10 yeni işlem daha eklendi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İSKİ) tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden 10 adet yeni hizmet sunulmaya başlandı. İşte İSKİ'nin e-Devlet üzerinden başlattığı 10 yeni işlem;

İSKİ'DEN e-DEVLET ÜZERİNDE 10 YENİ İŞLEM



Yeni Abonelik Başvurusu

Abonelik İptali Başvurusu

İndirimli Abonelik Başvurusu

Başvuru Takibi ve İptali

Abonelik Borç Ödeme

Baraj Doluluk Oranları

Su Analiz Raporu

Abone Bilgileri Sorgulama

Arıza ve Bakım Bilgisi Sorgulama

Fatura Bilgileri Sorgulama

e-DEVLET GİRİŞ NASIL YAPILIR?

e-Devlet'e giriş yapabilmek için öncelikle e-Devlet şifrenizin olması gerekmektedir. Şifrenizi aldıktan sonra https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresinin sağ en üst kısmında yer alan 'Sisteme Giriş' alanına tıkladıktan sonra ekrana gelen pencerede T.C Kimlik Numarası ve e-Devlet şifrenizi girin.

İski'nin 10 yeni işlemini e-Devlet üzerinden yapabilmek için arama sekmesinden yapmak istediğiniz işlemi aratarak kolayca bulabilir, istediğiniz işlemi yapabilirsiniz.

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