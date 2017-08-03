e-Devlet giriş ile İSKİ'den 10 yeni işlemler

e-Devlet üzerinden kamu kurumlarında işlerini kolayca yapan vatandaşlar için 10 yeni işlem daha eklendi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İSKİ) tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden 10 adet yeni hizmet sunulmaya başlandı. İşte İSKİ'nin e-Devlet üzerinden başlattığı 10 yeni işlem;
İSKİ'DEN e-DEVLET ÜZERİNDE 10 YENİ İŞLEM
- Yeni Abonelik Başvurusu
- Abonelik İptali Başvurusu
- İndirimli Abonelik Başvurusu
- Başvuru Takibi ve İptali
- Abonelik Borç Ödeme
- Baraj Doluluk Oranları
- Su Analiz Raporu
- Abone Bilgileri Sorgulama
- Arıza ve Bakım Bilgisi Sorgulama
- Fatura Bilgileri Sorgulama
e-DEVLET GİRİŞ NASIL YAPILIR?
e-Devlet'e giriş yapabilmek için öncelikle e-Devlet şifrenizin olması gerekmektedir. Şifrenizi aldıktan sonra https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresinin sağ en üst kısmında yer alan 'Sisteme Giriş' alanına tıkladıktan sonra ekrana gelen pencerede T.C Kimlik Numarası ve e-Devlet şifrenizi girin.
İski'nin 10 yeni işlemini e-Devlet üzerinden yapabilmek için arama sekmesinden yapmak istediğiniz işlemi aratarak kolayca bulabilir, istediğiniz işlemi yapabilirsiniz.
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