Trabzon’un Kaymaklı Mahallesi’nde yaşayan Serpil ve Ali T. arasında, bir süre önce şiddetli geçimsizlik başgösterdi. Eşinin kendisini sık sık dövdüğünü ileri süren Serpil T., şikâyetçi oldu. Aile mahkemesi, dayakçı kocaya evden uzaklaştırma cezası verdi. Ancak Ali T., karara rağmen 7 Şubat’ta evine gitti. Aşırı alkollü olduğu iddia edilen Ali T., evinin önünde bazı kişilerle kavgaya tutuştu. Sesler üzerine dışarı çıkan Serpil T., sokağa inerek kavgaya müdahale etmek istedi. Bu sırada kavgayı bırakan Ali T., eşini yumruklamaya başladı.

BURNU KIRILDI ŞİKÂYETÇİ OLDU

Eşinden dayak yediğini ileri süren Serpil T., 155 Polis İmdat hattını arayarak kocasından şikâyetçi oldu. Ali T., gözaltına alındı. Serpil T.’nin olayda burnu kırıldı. Evine çocuğunu görmek üzere gittiğini söyleyen Ali T., “Alkollü evime gittim. Çocuğumu gördüm. Evden çıktıktan sonra eşim bağırarak üzerime koştu. Ben kimseyle kavga etmedim. Eşimi dövmedim.

Nezarethane duvarları ile kapıyı tekmelemem ve camları kırmamı ise aşırı alkollü olduğumdan yaptım. Bunun için özür dilerim” dedi.

Gazete Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre Serpil T., soruşturmayı yürüten savcılığa 14 Şubat 2018 tarihinde dilekçe ile başvurarak, eşinin eve baktığını ve şikâyetinden vazgeçtiğini ifade etti. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, eşe karşı işlenen suçun şikâyete tabi olmadığını belirterek hazırladığı iddianameyi asliye ceza mahkemesine gönderdi. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, Ali T.’nin kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde yaralama suçundan 4.5 yıldan 7.5 yıla kadar hapsini istedi.

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