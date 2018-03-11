İddiaya göre çiftçi Osman Ö., gece 02.30 sıralarında alkollü olarak eve gelen oğlu İbrahim Ö.’ye kapıyı açmadı. Evin giriş avlusunda bağırarak para isteyen oğlundan gitmesini isteyen Osman Ö., taşkınlık yapmayı sürdüren İbrahim Ö.’ye ruhsatsız av tüfeğiyle ateş etti. Başından vurulan İbrahim Ö. olay yerinde öldü.

Gazete Habertürk'ten Can Hacıoğlu'nun haberine göre, Osman Ö., olayın ardından polisi arayarak teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürerken mahalle sakinleri İbrahim Ö.’nün 2 ay önce askerden geldiğini, baba-oğul arasında sık sık tartışma yaşandığını söyledi.



"SÜREKLİ ALKOL ALIYORDU, ÇALIŞMIYORDU"



Baba Osman Ö. kızdığı için ateş ettiğini belirterek, “Onu öldürmek gibi bir isteğim yoktu. Sürekli alkol alıyordu. Çalışmıyordu. Bir an kızgınlıkla, ona kızdığımı belli etmek için ateş ettim. Tüfekten çıkan saçmalar da kafasına geldi” dedi.

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