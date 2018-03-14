Kadıköy’e Fenerbahçe’nin 6 puan önünde gidecek olan Fatih Terim, orta sahayı alarak maçı kontrol altında tutmayı amaçlıyor. Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre, göreve geldiği günden itibaren tek ön liberolu sistemi tercih eden başarılı antrenörün, bu kez farklı bir orta saha kurgusuyla sahaya çıkmaya hazırlandığı öğrenildi. Bugüne kadar orta sahada Ryan Donk’u ön libero oynatırken, Selçuk ve Belhanda’yı göbekte kullanan İmparator, bu kez iki oyuncudan birini keserek, daha defansif olan Fernando’ya forma vermeyi planlıyor. Fenerbahçe’nin ataklarını Donk ve Fernando’yla kesip iki güçlü oyuncusuyla orta sahada Mehmet Topal-Josef ikilisine üstünlük kurmak isteyen Terim, bu şekilde Kadıköy’de hedefe ulaşmayı amaçlıyor.

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