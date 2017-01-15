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Müfredatta ‘Atatürk ve Atatürkçülük’ tartışması

Önceki gün Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından açıklanan yeni müfredat çerçevesinde Atatürk ve Atatürkçülük’e ilişkin değişiklikler tartışılıyor

15 Ocak 2017 Pazar, 01:04:40 Güncelleme: 01:41:17

Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı ve kamuoyunun görüşüne açılan yeni müfredat çerçevesinde ilk ve ortaokulda yapılan Atatürk ve Atatürkçülük’e ilişkin değişiklikler tartışılıyor. Habertürk konuyu eğitim sendikaları ve siyasetçilere sordu.

‘TARİHSEL OLARAK VERİLMELİ’

(Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanvekili Latif Selvi) Müfredat değişiklikleri kısmi düzenlemeler içeriyor. Bir miktar yenileşme söz konusu. Atatürk ve Atatürkçülük ile ilgili konuyu biz de inceledik. Atatürk’ün öğretilmesiyle ilgili bir problem yok. Atatürk üzerinden bir fikir empozesi mi yapıyoruz, icraatlarını mı anlatıyoruz? Buna bakmak gerekiyor. Bu konunun öğrencilere tarihsel olarak verilmesini öngörüyorduk. Yine eski usul devam ediyor. Mesele tarafların ideolojik kapışması olarak algılandığı zaman yol alamayız.

‘MÜCADELESİ AKTARILMALI’

(Türk-Eğitim-Sen Başkanı İsmail Koncuk) İnceliyoruz. Yakın tarihimiz, milli mücadele, Atatürk’ün sevdası ve mücadelesi, silah arkadaşları gibi konular yeni nesillere aktarılmalı. Bu konu en doğru şekilde sunulmalı. Bu konuda bir kısıtlamaya gidilmişse bu bizim için ciddi bir eleştiri sebebi olacak.

‘DİNLEYECEĞİZ’

(AK Parti İstanbul Milletvekili, TBMM Milli Eğitim Komisyonu Üyesi Ekrem Erdem): Evrim teorisinin kaldırılması veya Atatürkçülük gibi başka eleştiriler olacaktır. Bunları dinleyeceğiz. Eleştirilere açığız. Bu eleştirilerden sonra son şeklini alacak bir taslaktır. Daha önceki müfredat ‘Ben yaptım oldu’ anlayışıyla yapılırdı. Bu sefer kamuoyunun görüşüne sunuldu.

‘MÜFREDAT SİLAH’

(CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın, TBMM Milli Eğitim Komisyonu Üyesi): Milli Eğitim Bakanlığı’mızın politikalarının Türkiye’de modernite, çağdaşlığı, özellikle Mustafa Kemal’in devrimlerini gençlerimize unutturmak gibi bir misyonunun olduğunu hepimiz biliyoruz. Okullardaki müfredatın içeriği de çok önemli bir silah. Yavaş yavaş Türkiye’yi 14 yılda bugün artık Mustafa Kemal Atatürk’ü öğrencilere inkâr ettirecek bir hale gidiyoruz. Bu üstün başarıdan dolayı İsmet Yılmaz bakanımızı kınıyorum. Hiçbir aklı başında insan kendi Cumhuriyet’inin kurucusuna, bağımsızlığının timsaline, devrimlerinin yaratıcısına bu ihaneti yapmaz.

‘ORTAÇAĞA DÖNÜŞ’

(CHP Eskişehir Milletvekili, Meclis Milli Eğitim Komisyonu Üyesi Gaye Usluer): Bu kabul edilebilir bir taslak değildir. Milli Eğitim Bakanlığı, FETÖ’cülerden arındırılmaya çalışılıyor. Ama şimdi başka cemaatlerin etkili olduğu görülüyor. Yaptıkları Anayasa’ya uygun olarak Türkiye’nin kurucu değerleri önemsizleştirilmeye çalışılıyor. Darwin’i ve aydınlanmayı öteliyorlar. Yeniden ortaçağa dönüyorlar.

Lütfi ERDOĞAN / GAZETE HABERTÜRK

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