17 NİSAN 2017
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Bursa'da boşandığı eşini öldüren kişi intihar etti

Bursa'da cinnet getiren adam, takip ettiği eski eşini 5 kurşunla ağır yaraladı, sonra da başına silahla sıkarak canına kıydı

17 Nisan 2017 Pazartesi, 15:38:57 Güncelleme: 15:57:40 İHA

Bursa'da boşandığı eşini takip edip silahla ağır yaralayan adam, daha sonra kendisini vurup hayatına son verdi.

Alınan bilgiye göre, olay 14.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Hamzabey Mahallesi'nde meydana geldi. 40 yaşındaki Mehmet Y., Onkoloji Hastanesi'nde hemşirelik yapan Gönül Taç'tan (39) bir süre önce boşandı. Y., bugün eşini bir süre takip etti. Gönül Taç, çocuklarına kırtasiye malzemesi alıp geri döndüğü sırada Hamzabey Kaplıca Caddesi Uslular Sokak'ta eski eşiyle karşılaştı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

İddiaya göre Mehmet Y., telefonla konuşan eski eşine, "Kiminle konuşuyorsun, telefonu bana vereceksin" dedi. Gönül Taç ise "Seni ilgilendirmez" deyince Mehmet Y. eski eşini 5 el ateş ederek ağır yaraladı.

Y., daha sonra Hamzabey Mahallesi Merdivenli Sokağa gelerek burada başına bir el ateş ederek hayatına son verdi.
Ambulansla Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, sırtından ve göğsünden yaralanan 3 çocuk annesi Gönül Taç'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, mahalledeki vatandaşlar da olay sebebiyle büyük şok yaşadılar.

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