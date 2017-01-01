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Konya'da koca dehşeti

Konya'da bir kişi eşini, kayınperederini ve kayınvalidesini öldürdü

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:29:27 Güncelleme: 10:36:05 DHA

Konya'nın Selçuklu ilçesinde 3 kişi evde tüfekle vurulmuş olarak ölü bulundu

DHA'nın haberine göre, Konya'da ikamet eden Erdal A. belirlenemeyen nedenle, kayınpederinin evinde eşi Yasemin A., kayınpederi Behram Y. ve kayınvalidesi Fatma Y.'yi, evde tüfekle ateş ederek öldürdü.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 13 dakika önce
    NE BU CİNNET HALİ YA RABBİ
  • Misafir 4 dakika önce
    idam şart
  • Misafir 43 saniye önce
    cinnet geçiriyorsa bir insan kendine zarar verme kısmını da düşünmesi gerekiyor planlı olmadığı ne malum...
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