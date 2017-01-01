Konya'da koca dehşeti

Konya'nın Selçuklu ilçesinde 3 kişi evde tüfekle vurulmuş olarak ölü bulundu
DHA'nın haberine göre, Konya'da ikamet eden Erdal A. belirlenemeyen nedenle, kayınpederinin evinde eşi Yasemin A., kayınpederi Behram Y. ve kayınvalidesi Fatma Y.'yi, evde tüfekle ateş ederek öldürdü.
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YORUMLAR 2
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Misafir 13 dakika önceNE BU CİNNET HALİ YA RABBİ30
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Misafir 4 dakika önceidam şart00
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Misafir 43 saniye öncecinnet geçiriyorsa bir insan kendine zarar verme kısmını da düşünmesi gerekiyor planlı olmadığı ne malum...00
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