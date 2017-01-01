Konya'da koca dehşeti

Konya'nın Selçuklu ilçesinde 3 kişi evde tüfekle vurulmuş olarak ölü bulundu

DHA'nın haberine göre, Konya'da ikamet eden Erdal A. belirlenemeyen nedenle, kayınpederinin evinde eşi Yasemin A., kayınpederi Behram Y. ve kayınvalidesi Fatma Y.'yi, evde tüfekle ateş ederek öldürdü.