Suriye sınırı yakınındak Amanos Dağları'nda sürdürülen güvenlik tedbirleri kapsamında sabah saatlerinde terör örgütü PKK'lılarla sıcak temas meydana geldi.

UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT OLDU

DHA'nın haberine göre; Osmaniye'de Amanos Dağları Yarpuz Yaylası'nda, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan jandarma özel harekat uzman çavuş şehit oldu.

Çatışmanın yaşandığı yerde teröristlerin yakalanması için operasyonlar devam ederken, şehidin memleketi Malatya ya da Adıyaman'da toprağa verileceği belirtildi.