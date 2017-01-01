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Amanos Dağları'nda çatışma! 1 asker şehit oldu

Osmaniye'de Amanos Dağları Yarpuz Yaylası'nda, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada bir jandarma özel harekat uzman çavuş şehit oldu

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:47:00 Güncelleme: 11:51:40 DHA

Suriye sınırı yakınındak Amanos Dağları'nda sürdürülen güvenlik tedbirleri kapsamında sabah saatlerinde terör örgütü PKK'lılarla sıcak temas meydana geldi.

UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT OLDU

DHA'nın haberine göre; Osmaniye'de Amanos Dağları Yarpuz Yaylası'nda, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan jandarma özel harekat uzman çavuş şehit oldu. 

Çatışmanın yaşandığı yerde teröristlerin yakalanması için operasyonlar devam ederken, şehidin memleketi Malatya ya da Adıyaman'da toprağa verileceği belirtildi.

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YORUMLAR 8
  • Misafir 12 dakika önce
    Kapan yada kameralar duranlar duronlarin sayısı artırılmalı önce Duron ateş etmeli yerden destek verilmeli
  • Misafir 16 dakika önce
    hep bizden gidiyor yakin su daglari
  • Misafir 46 dakika önce
    yakin amanoslari gitsin
  • Misafir 48 dakika önce
    doronlar ne ise yariyor once bolgeyi tarayin sonra harekete gecin
  • Misafir 48 dakika önce
    Mekânın cennet olsun yiğidim
  • Misafir 57 dakika önce
    allah rahmet eylesin
  • Misafir 1 saat önce
    Allahhhh Ey Alllahhh .. razi ol.
  • Misafir 1 saat önce
    Allah sizin bin belanizi versin pkk itleri
  • Misafir 1 saat önce
    ALLAH AİLESİNE SABIR VERSIN TURK MİLLETIN BAŞI SAGOLSUN. BU ULKE İÇİN YEMINIMIZ VAR. YAKINDA BUNLARI SONU GELECEK.ALLAHIM BAŞKANIMIZA GUÇ KUVET VER.
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