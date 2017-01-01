Suriye sınırı yakınındak Amanos Dağları'nda sürdürülen güvenlik tedbirleri kapsamında sabah saatlerinde terör örgütü PKK'lılarla sıcak temas meydana geldi.
UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT OLDU
DHA'nın haberine göre; Osmaniye'de Amanos Dağları Yarpuz Yaylası'nda, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan jandarma özel harekat uzman çavuş şehit oldu.
Çatışmanın yaşandığı yerde teröristlerin yakalanması için operasyonlar devam ederken, şehidin memleketi Malatya ya da Adıyaman'da toprağa verileceği belirtildi.
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 8
-
Misafir 12 dakika önceKapan yada kameralar duranlar duronlarin sayısı artırılmalı önce Duron ateş etmeli yerden destek verilmeli00
-
Misafir 16 dakika öncehep bizden gidiyor yakin su daglari00
-
Misafir 46 dakika önceyakin amanoslari gitsin00
-
Misafir 48 dakika öncedoronlar ne ise yariyor once bolgeyi tarayin sonra harekete gecin00
-
Misafir 48 dakika önceMekânın cennet olsun yiğidim00
-
Misafir 57 dakika önceallah rahmet eylesin00
-
Misafir 1 saat önceAllahhhh Ey Alllahhh .. razi ol.00
-
Misafir 1 saat önceAllah sizin bin belanizi versin pkk itleri30
-
Misafir 1 saat önceALLAH AİLESİNE SABIR VERSIN TURK MİLLETIN BAŞI SAGOLSUN. BU ULKE İÇİN YEMINIMIZ VAR. YAKINDA BUNLARI SONU GELECEK.ALLAHIM BAŞKANIMIZA GUÇ KUVET VER.60
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER