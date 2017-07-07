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İzmir'de kız kardeşini öldüren sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası

Sanığın sabıkasız oluşu, sosyal ilişkileri ile duruşmalardaki iyi halini göz önünde bulunduran mahkeme, ikinci kez indirim yaparak Talay'ın cezasını 16 yıl 8 aya düşürdü

07 Temmuz 2017 Cuma, 14:51:55 Güncelleme: 19:09:47 AA

İzmir'in Bayraklı ilçesinde geçen yıl kız kardeşini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Günay Talay ve avukatı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Pınar Melli katıldı. Savcı, kız kardeşini öldürdüğünü itiraf eden sanık Talay'ın, "üst soydan akrabayı kasten öldürmek​" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması yönünde mütalaa verdi.

Sanık Talay, son savunmasında kız kardeşini öldürdüğü için üzgün olduğunu belirterek, pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, müebbet hapse çarptırdığı sanık Talay'ın, maktulle tartışması ve suçun tahrik altında işlendiği gerekçesiyle cezayı 20 yıla indirdi.

Sanığın sabıkasız oluşu, sosyal ilişkileri ile duruşmalardaki iyi halini göz önünde bulunduran mahkeme, ikinci kez indirim yaparak Talay'ın cezasını 16 yıl 8 aya düşürdü.

KURTARILAMAMIŞTI

İzmir'in Bayraklı ilçesinde evli ve iki çocuk babası Günay Talay, geçen yıl 10 Temmuz'da tartıştığı kız kardeşi Aysel Okumuş'u bıçakla yaralamıştı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Okumuş, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Cinayetin ardından tutuklanan Talay hakkında "üst soydan akrabayı kasten öldürmek​" suçlamasıyla müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Yargılama sonunda mahkeme heyeti, sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası vermiş ancak İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının dava hakkında bilgilendirilip, duruşmalara katılmadığını gerekçe göstererek yerel mahkemenin kararını bozmuştu.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 16 dakika önce
    Bence idam geri gelmeli bunun cezası idamlar.
  • Misafir 8 saat önce
    bir daha kardeşini öldürürse cezasında indirim yapmayacaklarmış
  • Misafir 9 saat önce
    ceza az..bizim hakimler af orgutu gibi..
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