26 Temmuz 2017 Çarşamba, 02:02:57 | Güncelleme: 02:30:42
İstanbul’un Şile İlçesi’nde hırsızlar, 3 ayrı köyde, 17 inek ve 6 mandayı tüfekle öldürüp etlerini çaldı
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ET fiyatlarındaki yükselişi fırsat bilen hırsızlar, gözlerini meralar ve ormanlık alanlarda otlayan hayvanlara dikti. Geçen ay Şile’nin Darlık Köyü’nde ortaya çıkan hırsızlar, ağaçlık alanda otlayan 6 ineği tüfekle vurdu.
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Gazete Habertürk'ten Hasan Örnekoğlu'nun haberine göre sürünün sahibi Ali Aktaş’ın köye gitmesini fırsat bilen hırsızlar, vurdukları hayvanların başını kesip etlerini geldikleri araçlara yükledi.
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Silah seslerini duyan Aktaş, hırsızlarla burun buruna geldi. Vurulan hayvanlarının 41 UM 338 plakalı bir araca yüklendiğini gören Aktaş’la hırsızlar arasında kovalamaca yaşandı. Bir yandan da jandarmayla bağlantıya geçen Aktaş “Ormanlık alanda hırsızları kovalamaya başladım. Bir süre sonra hırsızların önünü kestim ve yakaladım...
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...2 kişiyi jandarmaya teslim ettik. 1 kişi tutuklandı. Ormanlık alanda av tüfeklerine ait fişekler bulduk. Bu hırsızlar uzun süre ormanda pusuya yatmışlar. Battaniye ve yastık da bulduk” dedi.
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Köy Muhtarı Fehmi Güner ise vurulan bazı hayvanların gebe olduğunu belirterek son 10 yıl içerisinde 100’den fazla hayvanın çalındığını söyledi. Güner, bu hırsızlığın neticesinde ortalama zararın 60 bin lira olduğunu belirtti.
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11 İNEĞİ TÜFEKLE VURDULAR
Bu olaydan bir gün sonra bu kez Şile’nin Kara Kiraz Köyü’nde 11 inek kimliği belirsiz kişiler tarafından tüfekle vuruldu. Hırsızlar, hayvanların başını kestikten sonra yine beraberinde götürdü.
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Sürünün sahibi Haşim Yavuz’un, akşam saatlerinde küçük buzağısının tek başına köye dönmesiyle haberdar olduğu olaydaki maddi zarar ise 100 bin liranın üzerinde. Köy Muhtarı Kemal Tombul, öldürülen hayvanlardan 2-3 tanesinin gebe olduğunu söyledi.
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Son olarak Çataklı Köyü’nde ortaya çıkan hırsızlar ormanlık arazide otlayan 6 mandayı tüfekle vurarak etleri götürdü.
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Hayvan sahibi İlhan Keskin, “Benim 3, aynı köyden komşularımın da 3 mandası öldürülüp başı kesilmiş. Vurulan bir manda da ölmek üzere. Maddi kaybımız 70 bin liradan fazla” dedi.
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Eyüp’ün Pirinççi Köyü’nde ise ramazan ayında 6 ineğin çalındığı belirtildi.
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‘MERDİVENALTI SATILIR’
İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkan Vekili Murat Kocaoğlu, “Biz sadece sertifikalı ve raporlu etleri alıyoruz. İl genelinde faaliyet gösteren hiçbir kasap, kaynağı belli olmayan eti almaz. Bir şekilde öldürülerek çalınan etler sadece merdivenaltı satılabilir” dedi.
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İstanbul Müftülüğü fetva makamı ise canlı hayvanların eziyet çektirilmesinin haram olduğunu belirterek “Normalden ucuz et alırken düşünün” uyarısı yaptı.
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Eyüp İlçesi, Pirinççi Köyü’nde besici Recep Ergin, çoban köpeklerinin hırsızlar tarafından zehirlendiğini söyledi.