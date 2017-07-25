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Hayvan hırsızları Şileli köylülerin kâbusu oldu

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 02:02:57

İstanbul’un Şile İlçesi’nde hırsızlar, 3 ayrı köyde, 17 inek ve 6 mandayı tüfekle öldürüp etlerini çaldı

  • 1 Hayvan hırsızları Şileli köylülerin kâbusu oldu
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    ET fiyatlarındaki yükselişi fırsat bilen hırsızlar, gözlerini meralar ve ormanlık alanlarda otlayan hayvanlara dikti. Geçen ay Şile’nin Darlık Köyü’nde ortaya çıkan hırsızlar, ağaçlık alanda otlayan 6 ineği tüfekle vurdu. 

  • 2 Hayvan hırsızları Şileli köylülerin kâbusu oldu
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    Gazete Habertürk'ten Hasan Örnekoğlu'nun haberine göre sürünün sahibi Ali Aktaş’ın köye gitmesini fırsat bilen hırsızlar, vurdukları hayvanların başını kesip etlerini geldikleri araçlara yükledi. 

  • 3 Hayvan hırsızları Şileli köylülerin kâbusu oldu
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    Silah seslerini duyan Aktaş, hırsızlarla burun buruna geldi. Vurulan hayvanlarının 41 UM 338 plakalı bir araca yüklendiğini gören Aktaş’la hırsızlar arasında kovalamaca yaşandı. Bir yandan da jandarmayla bağlantıya geçen Aktaş “Ormanlık alanda hırsızları kovalamaya başladım. Bir süre sonra hırsızların önünü kestim ve yakaladım... 

  • 4 Hayvan hırsızları Şileli köylülerin kâbusu oldu
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    ...2 kişiyi jandarmaya teslim ettik. 1 kişi tutuklandı. Ormanlık alanda av tüfeklerine ait fişekler bulduk. Bu hırsızlar uzun süre ormanda pusuya yatmışlar. Battaniye ve yastık da bulduk” dedi.

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  • 5 Hayvan hırsızları Şileli köylülerin kâbusu oldu
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    Köy Muhtarı Fehmi Güner ise vurulan bazı hayvanların gebe olduğunu belirterek son 10 yıl içerisinde 100’den fazla hayvanın çalındığını söyledi. Güner, bu hırsızlığın neticesinde ortalama zararın 60 bin lira olduğunu belirtti.

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