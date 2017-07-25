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Köy Muhtarı Fehmi Güner ise vurulan bazı hayvanların gebe olduğunu belirterek son 10 yıl içerisinde 100’den fazla hayvanın çalındığını söyledi. Güner, bu hırsızlığın neticesinde ortalama zararın 60 bin lira olduğunu belirtti.