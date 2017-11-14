Son dakika... İçişleri Bakanlığı: Kırmızı listede aranan terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride olan bir teröristin öldürüldüğü belirtildi. Açıklamada, Bestler-Dereler bölgesindeki operasyonlarda 31 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklama şu şekilde:

2 Kasım 2017 tarihinde başlayan Şırnak Bestler-Dereler operasyonunda bugüne kadar 31 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilenler arasında kırmızı listede olup yurt içinde bulunan tek terörist olan PKK/KCK Sözde Beşli Yürütme Konseyi Üyesi Gülbahar kod adlı Hülya Eroğlu adlı terörist de bulunmaktadır.