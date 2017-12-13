İzmir'de Kıratlı Esin Çağdaş İlkokulu, sokak hayvanları yararına Mutlu Patiler Futbol Turnuvası başlattı. Öğrenci ve öğretmenlerin bağış yaptığı, hayvanseverlerin mama paketleriyle katıldığı turnuvada yarışan takımların isimleri ise Pati Spor, Çomar Spor, Çakır Spor gibi isimlerden oluşuyor. Futbol sahası olan "Keçi Arena", ismini okulun ilk harflerinden alıyor.

İHA'nın haberine göre, yazlıkçıların birkaç aylığına hayvan satın alıp daha sonra sokağa bırakması, tatil bölgesi olan İzmir'in Dikili ilçesinde de sıkça yaşanıyor. Hayvan dostu bir okul olan Kıratlı Esin Çağdaş İlkokulu ise sokak hayvanları yararına kolları sıvayarak Mutlu Patiler Futbol Turnuvası başlattı. Yıl boyunca her hafta sürecek turnuvada; Pati Spor, Çomar Spor, Çakır Spor, Keçi Spor ve Sarman Spor takımları yarışıyor. Kız ve erkek öğrenciler turnuva birincisi olmak için kıyasıya mücadele ederken, sokak hayvanları için hazırlanan kutuda öğrenci ve öğretmenlerin bağışları toplanıyor. Hayvanseverler de ellerinde mama paketleriyle turnuvayı izlemeye geliyor. Keçi Spor ve Çomar Spor takımlarının karşılaştığı maçta toplanan mamaları ilk tadan sokak köpeği ise aynı zamanda okulun maskotu olan Çakır oldu.

"MUTLU GÜNLER PROJESİYLE HER GÜNÜN ANLAMI VAR"

Kıratlı Esin Çağdaş İlkokulu Müdürü Aşkın Ayhan, okulda 3 yıldır Mutlu Günler Projesini uyguladıklarını belirterek, "Bizim okulumuzda her günün bir anlamı var. Pazartesi öykü ve şiir günü, salı çevre günü, çarşamba dans ve müzik günü, perşembe spor günü, cuma da sağlıklı beslenme günü. Spor gününde Mutlu Patiler Futbol Turnuvasını başlattık. Bu turnuvayı yapmamızda iki temel hedef var. Birincisi, çocuklarımıza sağlıklı yaşam ve spor bilincini kazandırmak. Burada çocuklar aynı zamanda hakem kararlarına saygı duymayı ve kazananı alkışlamayı da öğreniyor. İkincisi ise çocuklarımıza hayvan sevgisi aşılamak ve sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmalarını sağlamak" dedi.

OKUL DIŞINA MAMA KAPLARI YERLEŞTİRİLECEK

Dikili'de özellikle yaz aylarında çok sayıda hayvanın sokağa bırakıldığını söyleyen Ayhan, "Maalesef yaz aylarında birkaç aylığına alınıp sokağa atılan çok sayıda hayvan bulunuyor. Dikili de bu durumun yaşandığı ilçelerden biri. Okulumuzun dışına hayvanlar için mama kapları yerleştireceğiz. Bu turnuvada elde edilen gelirle de mama alacağız. Turnuvamız her hafta yıl sonuna kadar sürecek. Önümüzdeki sene farklı branşlarda da turnuvalar yapacağız. Adını, okulumuzun ilk harflerinden alan Keçi Arena'yı imece usulü ile yaptık. Okulumuza her zaman destek olan İzmir İl Milli Eğitim Müdürümüz Ömer Yahşi, Dikili İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ekrem Ulus, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Dikili Belediyesine çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

"BU OKULDA ÇOK MUTLUYUZ"

Okul öğrencilerinden Devrim Öner, "Ben bu okulda çok mutluyum. Biz hayvanları çok seviyoruz ve onlara yardım etmek istiyoruz. Onlara mama alıp aşı yaptırmak istiyoruz" diyerek duygularını ifade ederken, Eylül Çakır isimli öğrenci de, "Okulumuzda çok eğleniyoruz. Çok güzel aktiviteler düzenleniyor. Bütün hayvanları çok seviyoruz. Sadece okulumuzun maskotu Çakır'a değil tüm hayvanlara yardım etmek istiyoruz" dedi.

HAYVANSEVERLER MAMA PAKETLERİYLE KATILDI

Mama paketi ile turnuvayı seyretmeye gelen Onur Sedat İnanç isimli hayvansever de şunları söyledi:

"Çocukların sosyal toplum içerisinde aktivite yapabilmeleri ve toplumun içerisinde olabilmeleri için tüm okulun canla başla çalıştığını görüyoruz. Biz de bu turnuvaya hem izleyici olarak hem de hediyelerle katkıda bulunmak istedik. Dileriz ki tüm okullarda bu tip uygulamalar olsun. Turnuvadan çok keyif aldık. Takımların isimleri de çok güzel. İsmi duyunca bile keyifleniyorsunuz."