Kahramanmaraş'ta feci kaza: 9 ölü, 7 yaralı

Kahramanmaraş'ta minibüsün kamyona çarpması sonucu 9 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.



AA'nın haberine göre, Cemal Avcı'nın kullandığı 46 P 9627 plakalı minibüs, Kahramanmaraş-Kayseri karayolunun Beşoluk mevkisinde Ali Das yönetimindeki 06 FZ 6350 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.



Minibüste bulunan aynı aileden 35 yaşındaki Zeynep, 19 yaşındaki Yusuf, 14 yaşındaki Cuma, 11 yaşındaki Cengiz, 7 yaşındaki İsa, 2 yaşındaki Celil, 24 yaşındaki Songül ve 1 yaşındaki Cesur Avcı kaza yerinde, 16 yaşındaki Esra Avcı ise 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırılırken yaşamını yitirdi.



Kazada yaralanan minibüs şoförü Cemal, 6 yaşındaki İbrahim, 17 yaşındaki Berivan ve 13 yaşındaki Süleyman Avcı ile 3 kişi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı. Cemal, İbrahim, Berivan ve Süleyman Avcı'nın tedavisinin sürdüğü, diğer 3 yaralının ise ayaktaki tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.



Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ve İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, kaza yerine gelerek bilgi aldı.

"MAALESEF FECİ BİR KAZAYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"



Yaralıları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi alan Vali Vahdettin Özkan, Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morgunun önünde bekleyen kazazedelerin yakınlarına başsağlığı diledi.



Özkan, gazetecilerin kazayla ilgili soruları üzerine, "Maalesef feci bir kazayla karşı karşıyayız, 9 kişi vefat etti, yaralılarımız var. Bütün güvenlik ve sağlık birimlerimizle adli makamlarımız seferber olmuş durumda. Kazanın ardından tüm tedbirler alındı." diye konuştu.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER