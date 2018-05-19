Aykut Kocaman TRT Spor’da Basın Tribünü programında konuğumuz oldu. Zaman zaman frene basarak konuşsa da her soruya cevap verdi. Program bitimi sohbetimiz devam etti. Yayın süresinin yetmemesi nedeniyle sormaya fırsat bulamadıklarımızı bu sohbette sorduk.

Öncelikle Şenol Güneş ile arasında yaşananlar nedeniyle çok üzgün. O günü kara bir gün olarak görüyor. Bu olay ve devamında yaşanan atışmalar nedeniyle Beşiktaş’ın Galatasaray maçına zihinsel açıdan dağınık çıktığını düşünüyor. En büyük travmayı Vardar’a elenmeleri üzerine yaşamış.

O günkü ruh halini, “İnsan o anda yer yarılsa da içine girsem diye düşünüyor” sözleriyle ifade ediyor. Tabii bir de Akhisar konusu var. “3 tane Akhisar maçı bu sezon her şeyimizi elimizden aldı” diyor. “ Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi takımlar Akhisar karşısına antrenörsüz çıksa üç maçtan birini kazanır. İnanılır gibi değil” diye de ekliyor.

AYKUT KOCAMAN: '‘YOK BÖYLE BİR RAKAM''

Akhisar maçlarına ilişkin ilginç de bir istatistik veriyor. İsabetli şutun gol olma olasılığı 3’te 1 ile 4’te 1 aralığı arasındadır. Fenerbahçe 12 isabetli şutta 4 gol bulmuş. Tam yüzde 33. Akhisar’ınki enteresan. 3 maçta isabetli şut sayısı 11, gol sayısı 7. Hoca “Yok böyle bir rakam!” diyor. Ger- çekten de futbolda bazen anlatılamayacak, izah edilemeyecek anlar yaşanabiliyor. Sohbetimiz sırasında forvetlerden yeteri kadar verim alamadıklarına değinip, “Gomis sizde olsa siz, Beşiktaş’ta olsa Beşiktaş şampiyondu” dedim.

''SOLDADO ŞU HALİ İLE GELSEYDİ ŞAMPİYONDUK''

Aykut Hoca, “Hiç gerek yok. Soldado şu hali ile gelmiş olsaydı yine şampiyonduk. İkinci yarıdan itibaren fiziksel açıdan ve uyum olarak mükemmel. Janssen’in parmağı sakatlandı, literatürde yok böyle bir sakatlık. Fernandao aylarca sakattı” yanıtını verdi.