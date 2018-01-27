Manisa'nın Soma ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yoğun bakımda tedavi altında olduğu sahte içki olayında Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonda ele geçirilen malzemeler arasında oto cam suyunun bulunması dikkat çekti. Olayla ilgili 2 kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi.
İHA'nın haberine göre, Soma'da bir büfeden sahte içki satın alan 4 kişiden 2'si yaşamını yitirirken 2 kişinin de yoğun bakımdaki tedavileri sürüyor. Büfedeki sahte içkilerden ne kadar satıldığı henüz tespit edilemezken Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri büfe sahibini gözaltına aldı. Büfe sahibi sorgusunda alkolü kendisinin değil bir başka arkadaşının ürettiğini ifade etti. Söz konusu şahsı da yakalayan ekipler evde yapılan aramada 24 litre hazırlanmış rakı, 13 adet doluma hazır 100'lük rakı şişesi, 6 litre anason aroması, 1 litre votka aroması, içkiyi damıtmak için kullanılan iki adet pet 10 litrelik pet şişelerden yapılmış araç, çok sayıda doluma hazır pet şişe ele geçirdi. Ele geçirilen malzemeler arasında oto cam suyunun da olması dikkat çekti. Oto cam suyunun içki yapımında kullanılıp kullanılmadığı bilinmiyor. Olayla ilgili büfe sahibi ve sahte içkileri üreten kişinin emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sahte içki vakasında 46 yaşındaki Ö.Ö. isimli şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken İ.G. ise sevk edildiği Manisa Celal Bayar Hastanesi yolunda yaşamını yitirdi. K.P. ile C.G.'nin ise tedavilerinin devam ettiği bildirildi.
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