Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde damat Aydın B., otomobiliyle yolunu kestiği kayınpederi ve kayınbiraderine pompalı tüfekle defalarca ateş edip öldürdü, boşanma davası süren eşini ise yaraladı. Ardından çene altına dayadığı silahla yaşamına son verdi.



DHA'nın haberine göre olay, bugün saat 11.00 sıralarında, Muğla- Fethiye karayolu üzerinde, Zeytin Alanı Mahallesi yakınında meydana geldi. Damat Aydın B. kullandığı otomobille, içinde kayınpederi Ahmet Sivrikaya ve eşi Zeynep B.'nin bulunduğu, kayınbiraderi Abdullah Sivrikaya'nın kullandığı otomobilin önünü kesti.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETTİ

Görgü tanıklarının ifadesine göre araçtan pompalı tüfekle inen B., ilk olarak ön cama ateş açtı. Ardından kapıyı açan B., araçtakilere ateş etti. Ahmet Sivrikaya ve Abdullah Sivrikaya olay yerinde öldü. Zeynep B. ise ağır yaralandı. Ardından elindeki silahı kendi çenesinin altına dayanan B., tetiği çekerek yaşamına son verdi.



Olayı görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Yola gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ahmet Sivrikaya, Abdullah Sivrikaya ve Aydın B.'nin olay yerinde öldüğü belirlendi. Ağır yaralı kurtulan Zeynep B. ise ambulansla Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zeynep B. ile Aydın B.'nin boşanma davalarının sürdüğü belirtildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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