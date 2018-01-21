Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 3 farklı noktaya roket düştü. Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, roketli saldırada Suriyeli 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2'si ağır 32 vatandaşın da yaralandığını açıkladı. DHA'nın haberine göre, Başkan Şanverdi, yaralıların Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındığı söyledi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Beycan Üçkardeş'in haberine göre, ilk roket ilçeye bağlı Gültepe Mahallesi'ne düştü. Roketin isabet ettiği araç kullanılamaz hale geldi. Cumhuriyet Mahallesi'nde 2 evin damına isabet eden roketler ise 2 evde hasara yol açtı. İtfaiye ekipleri olaya anında müdahale etti.

İHA'nın aktardığına göre, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kent merkezine yönelik roketli saldırı Afrin bölgesinden yapıldı.

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Afrin

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