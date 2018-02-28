Sahte içkiden ölüme 25 yıl istemi

Kadıköy'de dövmeci Güray Tan Mısır'a sahte içki satarak ölümüne neden olduğu iddia edilen Bayram Çomak hakkında, "olası kasıtla kasten öldürme" suçundan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Savcılık, iddianamesinde şüphelinin kaynağı belirsiz ürünlerin ölüme neden olma ihtimalini bilebileceği, benzer pek çok ölüm vakasının basın ve internet ortamında duyurulduğunu kaydetti.

Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre ; Kadıköy'ün tanınmış dövmecilerinden Güray Tan Mısır, 9 Mart 2017'de içtiği içkiden sonra rahatsızlandı. Arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Gözlerinin bulanık gördüğü ve böbreklerinde sorun olduğu belirlenen Mısır, alkol zehirlenmesi şüphesiyle yoğun bakım ünitesine alındı. Suni solunum cihazına bağlanan Mısır, hayatını kaybetti.

Mısır'a sahte içki satarak ölümüne neden olduğu iddia edilen ve adli kontrolle serbest kalan Bayram Çomak hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, Mısır'ı evindeyken yerde yatar vaziyette gören arkadaşları, talihsiz dövmecinin yanında üzerinde kiril alfabesi yazılıe etiketi olan bir içki şişesi buldu. Tanık olarak ifade veren arkadaşları Mısır'ın bu içkiyi Bayram Çomak'tan satın saldığını söyledi.

ŞÜPHELİ SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ, ADLİ TIP "ÖLDÜRÜCÜ" DEDİ

İfadesi alınan Çomak, yurt dışından turistlerce getirilen içkileri 10 yıldır sattığını, kiril alfabesi ile yazılı bulunan şişe içindeki sıvının kendisinin sattığı içkinin orijinal renginden farklı olduğunu söyleyerek, böyle bir olayın daha önce başına gelmediğini öne sürdü. Suçlamaları kabul etmedi. Adli Tıp Kurumu ise Mısır'ın metanol zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiğini, kiril alfabesi yazılı olan şişe içinde ise, öldürücü etkiye sahip olduğu bilinen metanol bulunduğunun tespit edildiğini belirledi.

25 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Bayram Çomak'ın, ölüme neden olduğu anlaşılan metanol içeren içkileri Mısır'a sattığı belirtilen iddianamede, şüphelinin kaynağı belirsiz ürünlerin ölüme neden olma uihtimalini bilebileceği, benzer pek çok ölüm vakasının basın ve internet ortamında duyurulduğu kaydedildi. Çomak'ın bu nedenle eylemini olası kasıtla gerçekleştirdiğini belirten savcılık, "olası kasıtla ölüme neden olma" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması istedi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER