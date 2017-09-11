300 kilo fındık için oğlunu öldürdü

Olay, Samsun'un Terme ilçesinin Kesikkaya Mahallesi Ormanköy mevkisinde meydana geldi.

İHA'nın haberine göre, Bursa'da kamyon şoförü olarak çalışan 3 çocuk babası Fikret Şentepe (41), fındık toplamak için memleketi Terme ilçesinin Kesikkaya Mahallesi'ne geldi. Her yıl fındığı toplayıp 300 kilosunu babası Fahrettin Şentepe'ye veren Fikret Şentepe'den babası 300 kilo fındığını istedi. Fındıkları patoza verip kuruttuktan sonra babasına vereceğini söyleyen Fikret Şehtepe'ye öfkelenen 9 çocuk babası Fahrettin Şentepe, av tüfeğiyle oğluna ateş açtı. Ağır yaralanan Fikret Şentepe, Terme Devlet Hastanesine kaldırılmak istenirken yolda hayatını kaybetti.

Oğlunu öldüren baba Fahrettin Şentepe, jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.