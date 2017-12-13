Sivas'ın Suşehri ilçesinde polis memuru O. K., öğretmen eşi M. K.'yı tabancayla vurup öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.



DHA'nın haberine göre olay, bu sabah saat 08.00 sıralarında ilçe merkezinde meydana geldi. Suşehri Kaymakamlığında görev yapan polis memuru O. K.'nın oturduğu evden gelen silah sesleri üzerine yakınları durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler O.-M. K. çiftini kanlar içerisinde buldu. Yapılan incelemede M. K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan O. K. da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayraak yaşamını yitirdi.



M. K.'nın öğretmen görev yaptığı, çiftin 2 çocukları bulunduğu öğrenildi. Polis soruşturma başlattı. Evdeki inceleme sürüyor.

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