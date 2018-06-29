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Sosyal medyanın fenomen erkek doktorları

29.06.2018 - 09:18 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Son yıllarda sosyal medyada fotoğraflarıyla boy gösteren fenomenler ortaya çıktı. Bu dalga, doktorlara da yansıdı. Şimdi moda fenomen doktorlar... İşte hem başarıları, hem yakışıklılıklarıyla ünlenen sosyal medyanın fenomen erkek doktorları...

  • 1 Sosyal medyanın fenomen erkek doktorları
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    Dr. Hakan Tüfekçi - Takipçi Sayısı: 40,5 bin

     

  • 2 Sosyal medyanın fenomen erkek doktorları
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  • 3 Sosyal medyanın fenomen erkek doktorları
    3 | 32

    Uzm. Diş Hekimi Dr. Erkan Akıllı – Takipçi Sayısı: 36,5 bin 

     

  • 4 Sosyal medyanın fenomen erkek doktorları
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  • 5 Sosyal medyanın fenomen erkek doktorları
    5 | 32

    Çocuk Diş Hekimi Dr. Ahmet Coşkun – Takipçi Sayısı: 31,3 bin

     

  • 6 Sosyal medyanın fenomen erkek doktorları
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    Dr. Cahit Dincer - Takipçi Sayısı: 45,3 bin 

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    Op. Dr. Taha Takmaz – Takipçi sayısı 48 bin

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  • 11 Sosyal medyanın fenomen erkek doktorları
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    Dr. Yusuf Emre Uzun - Takipçi Sayısı: 24 bin

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    Op. Dr. Ali Duman - Takipçi sayısı 39 bin

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    Dr. Fatih Necip Arıcı - Takipçi sayısı: 21 bin

     

  • 16 Sosyal medyanın fenomen erkek doktorları
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    Dr. Salih Tümtaş - Takipçi sayısı: 6 bin

  • 18 Sosyal medyanın fenomen erkek doktorları
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  • 19 Sosyal medyanın fenomen erkek doktorları
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    Dr. Furkan Özer - Takipçi sayısı: 22 bin

  • 20 Sosyal medyanın fenomen erkek doktorları
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  • 21 Sosyal medyanın fenomen erkek doktorları
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    Op. Dr Çağrı Türker - Takipçi sayısı: 89 bin

  • 22 Sosyal medyanın fenomen erkek doktorları
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    Op. Dr. Bora Coşkun - Takipçi sayısı 15 bin

  • 24 Sosyal medyanın fenomen erkek doktorları
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  • 25 Sosyal medyanın fenomen erkek doktorları
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    Dr. Yakup Yekeler - Takipçi sayısı: 16,4 bin

  • 26 Sosyal medyanın fenomen erkek doktorları
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    Dr. Barış Çakır - Takipçi sayısı: 106 bin

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    Op. Dr. Ali Murat Akkuş - Takipçi sayısı: 94 bin

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    Dr. Mahit Kılınç - Takipçi sayısı: 14,2 bin

  • 32 Sosyal medyanın fenomen erkek doktorları
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YORUMLAR 1
  • Misafir 3 dakika önce
    ALLAHIM ESİRGESİN
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