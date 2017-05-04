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Tahkim Kurulu'ndan Başakşehir'e müjde!

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan'a verilen 5 maçlık cezayı 3 maça indirdi

04 Mayıs 2017 Perşembe, 15:49:01 Güncelleme: 16:15:45

Başakşehirli futbolcular Ufuk Ceylan ve Yalçın Ayhan, muhabirlere saldırmaları sonrası 5'er maç ceza almıştı. TFF Tahkim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda bu cezaları 3'er maça indirdi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Medipol Başakşehir Futbol Kulübü futbolcuları Ufuk Ceylan ve Yalçın Ayhan'ın, PFDK'nın 25.04.2017 tarih ve E.2016-2017/971 - K.2016-2017/1136 sayılı kararına itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma istemlerinin reddine, oybirliği ile,

- Medipol Başakşehir Futbol Kulübü futbolcuları Ufuk Ceylan'ın ve Yalçın Ayhan'ın, basın mensubuna yönelik gerçekleştirdikleri eylemlerin PFDK'nın kabulünün aksine FDT'nin 45. maddesinde düzenlenen "kavga" niteliğinde olduğu anlaşıldığından, eylemlerin niteliğinin "kavga" şeklinde düzeltilmesine; bu itibarla Medipol Başakşehir Futbol Kulübü futbolcuları Ufuk Ceylan'a ve Yalçın Ayhan'a verilen 5 resmi müsabakadan men ve 13.000 TL para cezasının; eylemlerin kavga niteliğine uyan FDT'nin 45. maddesi uyarınca tayini suretiyle 3 resmi müsabakadan men ve 13.000 TL para cezası olarak düzeltilmesine, oybirliği ile,

- Erteleme taleplerinin reddine, oybirliği ile, (K.2017/211) karar verilmiştir."

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