Amed Sportif Faaliyetler: 1 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1 | MAÇ SONUCU

AMED SPORTİF FAALİYETLER: 1 - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: 1

STAT: Seyrantepe Spor Kompleksi

HAKEMLER: Özgür Yankaya, Volkan Narinç, Serkan Çimen

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Kurtuluş, Abdullah, Oğuz, Kamil, Şahin, Mansur, Ercüment (Dk. 87 Koray), Okan, Mehmet Sıddık (Dk. 89 Bertuğ), Deniz, Murat (Dk. 77 Tekin)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Ahmet, Fırat, Doğan Can, Murat, Savaş, Fatih, Mert Nobre, Eslem, Ferit, Sinan, Erhan (Dk. 45 Ersel)

GOLLER: Dk. 34 Deniz (Penaltıdan) (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 89 Ersel (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

SARI KARTLAR: Dk. 53 Oğuz, Dk. 64 Deniz (Amed Sporftif Faaliyetler), Dk. 55 Fatih, Dk. 79 Savaş (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Yarı finalin ilk maçını 1-0 kazanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, rövanştaki beraberliğin ardından play-off finaline yükseldi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor finalde, 21 Mayıs Pazar günü Gümüşhanespor ile karşılaşacak. TFF 1. Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği final maçının yapılacağı stat ise henüz açıklanmadı.