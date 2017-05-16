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Amed Sportif Faaliyetler - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
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Amed Sportif Faaliyetler: 1 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1 | MAÇ SONUCU

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup play-off yarı finalinde ilk maçı 1-0 kazanan Erzurumspor, rövanşta Amed Sportif ile 1-1 berabere kalıp finale çıktı

16 Mayıs 2017 Salı, 18:56:44 Güncelleme: 19:28:49

AMED SPORTİF FAALİYETLER: 1 - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: 1

STAT: Seyrantepe Spor Kompleksi
HAKEMLER: Özgür Yankaya, Volkan Narinç, Serkan Çimen

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Kurtuluş, Abdullah, Oğuz, Kamil, Şahin, Mansur, Ercüment (Dk. 87 Koray), Okan, Mehmet Sıddık (Dk. 89 Bertuğ), Deniz, Murat (Dk. 77 Tekin)
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Ahmet, Fırat, Doğan Can, Murat, Savaş, Fatih, Mert Nobre, Eslem, Ferit, Sinan, Erhan (Dk. 45 Ersel)

GOLLER: Dk. 34 Deniz (Penaltıdan) (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 89 Ersel (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
SARI KARTLAR: Dk. 53 Oğuz, Dk. 64 Deniz (Amed Sporftif Faaliyetler), Dk. 55 Fatih, Dk. 79 Savaş (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Yarı finalin ilk maçını 1-0 kazanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, rövanştaki beraberliğin ardından play-off finaline yükseldi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor finalde, 21 Mayıs Pazar günü Gümüşhanespor ile karşılaşacak. TFF 1. Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği final maçının yapılacağı stat ise henüz açıklanmadı.

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