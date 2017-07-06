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Valbuena
FUTBOL

Valbuena: "Fenerbahçe taraftarı, Marsilya taraftarından daha coşkulu"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mathieu Valbuena soruları yanıtladı

06 Temmuz 2017 Perşembe, 15:03:16 Güncelleme: 15:50:02

Fenerbahçe'nin Lyon'dan transfer ettiği Mathieu Valbuena önemli açıklamalar yaptı.

Fransız yıldızın, beIN Sports'a verdiği röportajdan bazı satır başları:

"Fenerbahçe'de çok iyi oyuncular var ve bu oyuncular ile birlikte oynamak benim için büyük keyif"

"Antrenmanların seviyesi üst seviyede ve ben, burada antrenman yaparken keyif alıyorum"

"Aykut Kocaman ile görüşmelerimizde bana Kuyt örneğini vermişti ve onunla neler yaptıklarını anlattı. Benden beklentisi de aynı"

"28 numarayı seçmemin nedeni doğum günüm olması. İlk kez Marsilya'da giydim bana şans getiriyor"

"Kısa boylu olmamın avantajları var. Tabii bütün kafa toplarına da vuramıyorsunuz. Yer çekimini avantaja çeviriyorum"

"İdmanlardan keyif alıyorum, yoruluyoruz ama yine de keyifli. Futbol sahasındaysam zaten bundan keyif alırım"

 "Fenerbahçe taraftarı, Marsilya taraftarından daha coşkulu, bunu gördüm. Dürüst bir şekilde de söyleyebilirim"

"Clichy, Menez, Gomis. Transferler Türkiye Ligi'nin her geçen yıl daha fazla tanındığını ispatlıyor. Merak edip keşfe geliyorlar"

"Lig çok zor olacak, istikrarlı oynamalıyız. Rakiplerimiz bize zorluk çıkarmak için her şeyi deneyecek, atletik bir lig"

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YORUMLAR 6
  • Misafir 1 saat önce
    bu mu dünya yildizi
  • Misafir 6 saat önce
    33'lük sıradan bir oyuncu, dünyanın parasını alıp emekliliğini geçirecek persi gibi.
  • Misafir 7 saat önce
    BU FENER NEREDEN BULUR KENDİNE YAKIŞAN PROVAKATİF ADAMLARI)))))))))))
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