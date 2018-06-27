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6 Mart 1940'da bir Rus askeri tarafından çenesinin sol altından vuruldu. Askerler tarafından bulunduğun da yüzünün altı parçalanmış ama ölmemişti. Kendine geldiği gün olan 13 Mart günü ilan edilen barış antlaşması ile savaş sona erdi.