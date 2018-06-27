Simo Hayha
Beyaz Ölüm lakaplı Simo Hayha, Finlandiya adına Rusya ile savaştı. -40 derece soğukta 700'e yakın kişiyi vurdu. Bu sebeple Finlandiya'nın savaş alanındaki gururu olarak bilinir.
6 Mart 1940'da bir Rus askeri tarafından çenesinin sol altından vuruldu. Askerler tarafından bulunduğun da yüzünün altı parçalanmış ama ölmemişti. Kendine geldiği gün olan 13 Mart günü ilan edilen barış antlaşması ile savaş sona erdi.
Lyudmila Mykhailivna Pavlichenko
Nazilerle savaşan bir ekip içindeki Lyudmila, yaklaşık üç ayda 187 Nazi'yi vurdu.
Daha sonraki çatışma ve savaşlarda ise 300'ü aşkın kişiyi öldürdü.
Thomas Plunkett
İrlandalı asker Thomas Plunkett, tarihin ilk keskin nişancısı olarak bilinir. Uzun namlulu tüfeğiyle Fransız general Auguste François Marie de Colbert-Chabanais'i 800 metreden vurmasıyla ünlendi.
O dönemlerde 50 metreden vurma için yetiştirilen askerler arasında Thomas'ın 800 metrelik vuruşu büyük başarıydı.
Sergeant Grace
ABD'de Spotsylvania'da General John Sedwick'i gözünden vurmasıyla tanınır.
Henüz çatışmanın başlamadığı anlarda gerçekleşen atış, yaklaşık 900 metrelik mesafeden yapılmıştı.
Chuck Mawhinney
Henüz çocuk yaşlarındayken katıldığı Amerikan Deniz Kuvvetleri'nde 300'ü aşkın asker vurdu.
Bunlardan 103'ü resmi kayıtlara geçmiş ölümler. Kalanı ise muhtemel.
Rob Furlong
Rob Furlong, El Kaide operasyonlarında en uzun mesafeden atış yapma rekoruna sahipti.
Rekor kıran atışı 2430 metreden yapmıştı. Bu rekor daha sonra egale edildi.
Craig Harrison
Rob Furlong'un en uzak mesafeden keskin nişancı ateşiyle insan öldürme rekorunu, 2009'da bir Talibanlı teröristi 2475 metreden vuran İngiliz keskin nişancı Craig Harrison kırdı. Harrison'ın rekorunu ise 2017 yılında Kanada'nın elit özel güçlerinde görev yapan bir keskin nişancı kırdı. Keskin nişancının adı açıklanmazken ölen kişinin DEAŞ'lı bir terörist olduğu belirtildi.
Vasili Zaytsev
Aslında Kızıl Ordu'da bir memur olan Vasily Zaytsev, gönüllü olarak katıldığı savaşta keskin nişancılar arasına katıldı.
Yaklaşık bir buçuk yılda 242 Nazi askerini uzaktan nişan alarak vurdu.
Carlos Hathcock
Küçük yaşta katıldığı Amerikan Deniz Kuvvetleri'nde keskin nişancı olarak yetiştirilen Carlos Hathcock, tarihin en efsane askerlerinden biri olarak anılır.
Hathcock, tek başına ufak bir birliği bile öldürecek kadar ustaydı.
Adelbert F. Waldron
Çok kritik bir saldırıda düşman keskin nişancıyı vurarak birliğinin kurtulmasını sağlayan Adelbert F. Waldron, üyesi olduğu Amerikan Ordusu'nda önemli bir yere sahip.
Hareket halindeki bir gemide vurduğu keskin nişansıyı öldürmesiyle ünlendi. Yalnızca sekiz ayda 103 kişiyi öldürdü.
Francis Pegahmagabow
Dünyanın en azılı keskin nişancılarından biri olan Francis, Birinci Dünya Savaşı'na gönüllü olarak katılmıştı.
En zorlu çatışmalarda muharebelerde savaşıp 400'e yakın kişiyi vurdu. Askerliği bıraktıktan sonra kayıplara karışan Francis bir daha hiç görülmedi.
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