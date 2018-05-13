Türkiye'nin ilaçları dünyaya şifa oldu

Türkiye'nin eczacılık ürünleri dünyanın dört bir yanına şifa götürdü. Sektörün ihracatı, 2013-2017 dönemini kapsayan 5 yılda yüzde 16,1 artarak geçen yıl itibarıyla 875,3 milyon dolara yükseldi.
AA'nın haberine göre; stratejik alan olarak nitelendirilen ilaç sektöründe yatırımlar ve bu yöndeki teşvikler son yıllarda yoğunlaşırken Türkiye'nin net ithalatçı konumda olduğu eczacılık ürünlerindeki ihracatı da ivme kazandı.
Türkiye bu dönemde, provitamin ve vitaminler, hormonlar, antibiyotikler, kan, serumlar, aşılar, ilaçlar, gaz bezleri ve steril malzemelerin aralarında bulunduğu eczacılık ürünlerini 5 kıtaya ulaştırdı.
EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE GÜNEY KORE
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, eczacılık ürünlerinin ihracatından son 5 yılda elde edilen toplam kazanç 4,1 milyar doları buldu.
Türkiye'nin eczacılık ürünleri ihracatı 5 yılda yüzde 16,1 artarak geçen yıl itibarıyla 875,3 milyon dolar olarak kaydedildi. Söz konusu kalemde geçen yıl en fazla ihracat yapılan ülke 136,4 milyon dolarla Güney Kore oldu. Bu ülkeyi, 64,6 milyon dolarla Irak, 55,3 milyon dolarla İsviçre ve 30,5 milyon dolarla KKTC takip etti.
ECZACILIK ÜRÜNLERİNE 5 YILDA 21,5 MİLYAR DOLAR ÖDEDİK
Türkiye'nin 5 yılda dışarıdan aldığı eczacılık ürünlerine ödediği toplam tutar ise 21,5 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Eczacılık ürünleri ithalatı 5 yılda yüzde 7,2 artış göstererek geçen yıl yaklaşık 4,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde Türkiye'nin eczacılık ürünlerini en çok aldığı ülke 795,8 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkeyi, 591,3 milyon dolarla ABD, 394,2 milyon dolarla İsviçre ve 383,2 milyon dolarla İrlanda izledi.
"YERELLEŞME ADIMLARINI OLUMLU BULUYORUZ"
Türkiye'nin yüzde 100 yerli sermayeli bir ilaç şirketinin İlaç Teknik Operasyonlar Genel Müdürü Fatih Elay, Türk ilaç sektörünün kutu bazındaki büyüklüğünün 2,5 milyar kutu, ciro bazındaki büyüklüğünün ise 24 milyar lira olduğunu belirtti.
Kendi Ar-Ge merkezinde geliştirip ürettiği ilaçları Avusturya, Almanya, İspanya, İtalya, Hollanda, Malta, Portekiz, İngiltere, Fransa ve Macaristan'a ihraç ettiklerini belirten Elay, Türkiye'nin eczacılık ürünleri ihracatının henüz yeterli seviyede olmadığını söyledi.
Elay, "4,5 milyar dolarlık ithalata karşı 875,3 milyon dolar ihracat yapıyor olmak, bu alanda çok daha fazla artış sağlanması gerektiğini gösteren bir durumdur" dedi.
Molekülü Türk şirketleri tarafından bulunmuş bir ilacın henüz üretilmediğine dikkati çeken Elay, "Türkiye'deki inovasyon ekosistemi henüz buna hazır değil. Yerli üretimi teşvik etmek için son yıllarda atılan yerelleşme adımlarını son derece olumlu buluyoruz. Milli ilaç konusunda ise devletin işin içinde olması gerekli bir durumdur ve faydalı olacaktır." diye konuştu.
Elay, firmalarının geçen sene 175 milyon lira ciro yaptığına ve 648 kişiye istihdam sağladığına dikkati çekerek, "Bu yıl ise 322 milyon lira ciro ve 855 kişilik istihdam hedefimiz var" ifadesini kullandı.
Fatih Elay, firmanın 5 yılda 101 eşdeğer molekül ve 156 dozaj formu geliştirerek Türkiye ve Avrupa pazarlarında ruhsat başvuruları yaptığını bildirdi.
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