Ülker'den gıdada dev satın alma

2008 yılında Yıldız Holding bünyesine katılan Kerevitaş, son dönemin en büyük tahsisli sermaye artışı sonrasında, Marsa’yı da bünyesinde bulunduran Türkiye’nin pazar lideri yağ üreticisi Besler’i satın alıyor. Kerevitaş, yılsonuna kadar tamamlanması beklenen anlaşmayla Besler’in satın alımı için 904,5 milyon TL ödeyecek. Kerevitaş yeni yapısıyla 2 milyar TL’ye yakın ciro büyüklüğüne sahip olacak ve Türkiye’nin halka açık en büyük ikinci gıda şirketi halini alacak.
Superfresh markasıyla dondurulmuş gıda pazarında lider konumda olan, aynı zamanda ton balığı ve konserve üretimi de yapan Kerevitaş, yağ pazarında Bizim Yağ, Teremyağ, Luna, Ona gibi tanınmış markalara üretim yapan Marsa’yı da Besler ile bünyesine katacak.
Yıldız Holding’in 2008 yılındaki satın alımı sonrasında oluşturulan sinerji ve yapılanmalarla Kerevitaş’ın faaliyet performansı önemli derecede iyileşti. Kerevitaş son üç yılda ortalama yıllık yüzde 21 büyürken, 2017’nin ilk yarısındaki büyüme ise yüzde 24 olarak gerçekleşti. Kerevitaş’ın cirosu 2016 yılında 460 milyon TL’nin üzerine çıktı. Kerevitaş, 2017’yi ise yaklaşık yüzde 30 büyümeyle 600 milyon TL’ye yakın ciroyla kapatmayı ön görüyor.
‘BİRLİKTELİK KALICI BÜYÜME SAĞLAYACAK’
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, satın almayla ilgili olarak şunları söyledi: “Kendi pazarlarında lider olan iki şirketimiz Kerevitaş çatısı altında güçlerini birleştiriyor. Bu işlemle Kerevitaş, Türkiye’nin halka açık en büyük ikinci gıda şirketi olacak. Halka açık en büyük gıda şirketi olan Ülker Bisküvi ile verdiğimiz sözlerimizi yerine getiriyoruz. Önceliğimiz, bu birlikteliğin iki şirket için de güzel bir sinerji oluşturması. Bu birliktelikten doğacak yapı, gıda alanında birçok farklı sahaya yatırım yapabilecek mali güce sahip, borçlarını ödeyebilen, temettü ödeme potansiyeline sahip olan ve kalıcı büyüme gerçekleştirebilecek bir şirket haline gelecek.”
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