WhatsApp'taki bir açık sayesinde silinen mesajlar okunabiliyor

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, ekim ayının sonunda birçokları tarafından beklenen ‘herkesten sil’ özelliğini devreye sokmuştu. Bu yeni özellik sayesinde kullanıcılar yanlışlıkla gönderdikleri ya da pişman oldukları mesajları karşı taraf görmeden silme şansına sahip oldular.
WhatsApp’ın yeni özelliği kullanılarak silinen mesajları görmenin bir yolu olduğu keşfedildi. İspanyol web sitesi Android Jefe tarafından ortaya çıkarılan yöntem, kullanıcılar okumadan önce silinen mesajların görülmesini sağlıyor.
Mesajların karşı tarafa iletilmemesi için göndericinin mesajı gönderdiği ilk 7 dakika içerisinde silmesi gerekiyor. İspanyol web sitesinin fark ettiği uygulama hatası ise bu mesajların da görülmesini sağlıyor fakat bu yöntemin bazı kısıtları var.
WhatsApp mesajları karşı taraf görmeden silinse bile, Android işletim sistemi bu mesajların bildirimlerini depolayabildiği için görülebiliyorlar.
Yalnızca Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle çalışan bu yöntemi kullanmak için Nofitication History isimli uygulamanın kullanılması gerekiyor. Bu uygulama telefona gelen tüm bildirimleri saklıyor ve kullanıcılar bu sayede kendilerine gönderilmiş fakat sonrasında silinmiş mesajları okuyabiliyor.
Uygulamanın WhatsApp mesajları özelindeki en büyük kısıtlaması ise bildirimlerin yalnızca mesajların ilk 100 harfini gösterebilmesi. Öte yandan kullanıcılar telefonlarını yeniden başlattıklarında tüm bildirim geçmişi siliniyor.
Android bildirimleri telefondaki fotoğraflar ve belgeler gibi medya dosyaları gibi depolanmıyor fakat yine de kullanıcılara görmeleri istenmeyen mesajları kısıtlı da olsa okuma şansı tanıyor. Henüz WhatsApp tarafından kapatılmayan bu açığın yakın zamanda yayınlanacak bir güncellemeyle giderilmesi bekleniyor.
iPhone kullanıcıları ise silinen mesajların görülmeyeceğinden emin olabilirler zira iOS işletim sisteminde geçmiş bildirimleri görüntülemek mümkün değil.
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