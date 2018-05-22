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Sevgilisinin ölüm haberiyle yıkılan Rocha "Nara'nın ölümü kalbimde büyük bir boşluk bırakıyor, ama o içimde sonsuza dek yaşayacak, her zaman benim ilham kaynağım olacak. Huzur içinde yat, aşkım" sözleriyle acısını dile getirdi.