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Koronavirüs nedeniyle 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, 10 Mayıs tarihinde 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkma izninden faydalanarak 11.00 ile 15.00 saatleri arasında dışarıya çıkabildiler. Bugün ise kontrollü normalleşme planına göre 0-14 yaş arası saat 11.00 ile 15.00 saatleri arasında dışarıda olacak. 15-20 yaş grubu ise, 15 Mayıs Cuma günü yine saat 11.00 ile 15.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek.

BAKAN KOCA: EVE DÖNMESİ ZOR AMA ÖNÜMÜZDE ÇOK DAHA GÜZEL GÜNLER VAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün dışarı çıkacak olan 0-14 yaş grubu için, şu paylaşımda bulundu: "Saat 11.00-15.00 arası, çocuklarımız ve gençlerimiz özledikleri parklara, sokaklara kavuşuyor. Yakın arkadaşlar, mesafeli şekilde buluşuyor. Eve dönmesi biraz zor. Ama önümüzde çok daha güzel günler, upuzun beraberlikler var. Sağlığımız için birazcık daha fedakârlık yapacağız" açıklamasında bulundu.

ANAOKULU ÖĞRENCİLERİ: BİZ GELİYORUZ

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından ülke genelinde hızla alınan tedbir kararları kapsamında 22 Mart'tan itibaren evlerinde kalan Selçuklu İlkokulu Anasınıfı öğrencileri de bugün sokağa çıkınca neler yapacaklarını ailelerin çektiği kısa videolarla anlattı.

Minik çocuklar kısa videolarda, "Merhaba, bizler evde kal çağrısına hep uyduk. Günlerdir evdeyiz. İçimiz kıpır kıpırken evde kaldık. Biz çocuklar hep kurallara uyduk. 'Evde kal' dediler, sabırla bekledik. İşte bizim günümüz geldi ve bugün bizim günümüz. Bugün bizim park, bahçe günümüz. Parklarda ve bahçelerde oynayacağız. Neler yapacağım neler? Doyasıya koşup, hoplayacağım. Bisiklete binecek, ağaçlara tırmanacak, çığlıklar atacağım ama bugün parka çıkarken dikkat etmem gereken kurallar varmış. Maske takmalıymışım. Hijyen, temizlik ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeliymişim. Çünkü bunlar virüslere karşı önlemmiş. 'Dikkat et' dediler. Şimdi bizlere izin veriyorlar. Bizler sağlığımız için evde kaldık ve şimdi de kurallara uyarak parklara çıkacağız. Ağaçlar, kuşlar, çimenler, bizi bekleyin. Özlediniz sesimizi ve bizler geliyoruz" diye seslendi.

Çocuklar, videolarında maskenin nasıl takılması gerektiğini, hijyen kurallarını ve sosyal mesafe kuralının nasıl olması gerektiğini de anlattı.

PARKLAR DEZENFEKTE EDİLDİ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında günler sonra sokağa çıkabilecek olan 0-14 yaş grubu için parklar dezenfekte edildi.

Salgın hastalık tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 0-14 yaş grubu, yarın 11.00 ile 15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilecek. Belediye ekipleri, ilçe içerisinde bulunan parklarda dezenfeksiyon işlemi yaptı.