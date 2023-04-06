01 nerenin plakası?

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Plakaların Türkiye’de alfabetik olarak sıralanması ilk kez 1962 senesinde gerçekleşmiştir. O günkü vilayet sayısına göre 1’den 67’ye kadar tüm illere bir plaka kodu verilmiş; ilerleyen tarihlerde şehir sayısının artmasıyla birlikte de bu sayı arttırılmıştır. Peki, 01 hangi şehrin plakası? Adana ilçelerinin plaka kodları neler? İşte, tüm detaylar…

01 Plaka Numarası Hangi İlin?

01 plaka kodu hangi şehre ait sorusunun cevabı Adana’dır. 27 Eylül 1962 tarihinde çıkartılan bir yönetmelikle, Türkiye’de tüm vilayetlere alfabetik sıralamaya göre bir plaka kodu verilmiş ve Adana da ilk sırada yer alması sebebiyle, 01 plaka kodunu almıştır.

Akdeniz Bölgesi’nde yer alan Adana ili, 13.844 kilometrekarelik yüzölçümüyle ve 2022 verilerine göre 2,274.106 olan nüfus sayısıyla, Türkiye’nin en büyük yedi vilayetinden birisidir. Türkiye’nin kalabalık şehirlerinden bir tanesi olan Adana’nın bu özelliği, trafiğe kayıtlı araç sayılarına da yansımış ve Adana’da 2022 yılı itibariyle trafiğe kayıtlı olan araçların sayısının 745 bin 670 olduğu belirlenmiştir.

Adana’ya kayıtlı olan ve plaka kodu 01 olan bu araçların %50,4’ünü binek araçlar, %21,1’inin motosikletler, %15,2’sini hafif ticari araç olan kamyonetler, %7,8’ini traktörler, %2,9’unu kamyonlar, %1,5’uğunu minibüsler, %0,6’sını otobüsler ve %0,2’sini ise özel amaçlara tahsis edilmiş taşıtlar meydana getirmektedir.

Adana İlçelerinin Plaka Kodları

Tıpkı illerin plaka kodlarında olduğu gibi, vilayetlere bağlı olan ilçelerin de kendilerine has plaka kodları bulunmaktadır. İlçelerde bulunan bu plaka gruplamaları illerde olduğu gibi rakamlarla değil; plakalarda yer alan harfler üzerinden yapılmaktadır.

Adana’nın Merkez ilçeleri, Ceyhan ilçesi, Kozan ilçesi, İmamoğlu ilçesi, Pozantı ilçesi, Saimbeyli ilçesi ve Tufanbeyli ilçesinin plaka harf grupları ise şu şekildedir:

Merkez İlçeleri Plaka Kodları:

01 A 0001 - 01 A 9999

01 AA 001 - 01 AZ 999

01 BA 001 - 01 BZ 999

01 CA 001 - 01 CZ 999

01 DA 001 - 01 DZ 999

01 EA 001 - 01 EZ 999

01 FA 001 - 01 FZ 999

01 GA 001 - 01 GZ 999

01 HA 001 - 01 HZ 999

01 KA 001 - 01 KZ 999

01 LA 001 - 01 LZ 999

01 MA 001 - 01 MB 999

01 NA 001 - 01 NZ 999

01 PA 001 - 01 PZ 999

01 SA 001 - 01 SZ 999

01 TA 001 - 01 TZ 999

01 UA 001 - 01 UZ 999

01 M 0001 - 01 M 9999

01 R 0001 - 01 R 9999

01 S 0001 - 01 S 9999

01 T 0001 - 01 T 9999

01 U 0001 - 01 U 9999

01 YD 001 - 01 YZ 999

Ceyhan İlçesi Plaka Kodları:

01 MY 001 – 01 MY 999

01 VA 001 – 01 VZ 999

01 F 0001 – 01 F 9999

01 L 0001 – 01 L 9999

01 V 0001 – 01 V 9999

Kozan İlçesi Plaka Kodları:

01 RA 001 – 01 RZ 999

01 D 0001 – 01 D 9999

01 Y 0001 – 01 Y 9999

İmamoğlu İlçesi Plaka Kodları:

01 R 0001 – 01 R 9999

Pozantı İlçesi Plaka Kodları:

01 P 0001 – 01 P 9999

Saimbeyli İlçesi Plaka Kodları:

01 YAA 01 – 01 YZZ 99

Tufanbeyli İlçesi Plaka Kodları:

01 Z 0001 – 01 Z 9999