'1 Başka Güzel' jürisine sürpriz isim 0:00 / 0:00

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Kurduğu kozmetik markası ile kısa zamanda güzellik sektöründe sözü geçen bir isim haline gelen iş insanı Selin Ciğerci, bu kez bambaşka bir proje ile Show TV izleyicileriyle buluşuyor. Sosyal medyadaki başarılarının ardından iş dünyasına adım atan ve toplum tarafından çok sevilen Selin Ciğerci bu kez jüri koltuğuna oturuyor ve çok özel moda yorumlarıyla '1 Başka Güzel'e renk katmaya hazırlanıyor. Milyonların beğenisini kazanan sevilen isim, enerjisi ve tecrübesiyle ekranlara yepyeni bir soluk getirecek.

Bu zamana kadar yapılan moda yarışmalarına benzemeyen '1 Başka Güzel'de, güzelliğine, karakterine, zekasına, gücüne ve stiline güvenen, yeteneklerine inanan, podyumda rüzgar gibi esip moda benden sorulur diyen 12 farklı kadın Türkiye'nin yeni yıldızı olmak için kıyasıya yarışıyor.

'1 Başka Güzel'in jüri koltuğunda göreceğimiz Selin Ciğerci 4 Ekim Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün 12.30'da Show TV ekranlarında olacak!