Korona virüs önlemleri kapsamında temel ihtiyaçların dışında hizmeti durdurulan işletmelerden biri de düğün salonlarıydı. 17 Mayıs - 1 Haziran arasında geçerli olan tedbirlerin sona ermesine saatler kala "1 Haziran'da düğün salonları açılacak mı?" sorusu araştırılmaya başladı. İşte konuya ilişkin detaylar...

1 HAZİRAN'DA DÜĞÜN SALONLARI AÇILACAK MI?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 16 sularında toplandı. Toplantının ardından 1 Haziran itibarıyla uygulanması planlanan kademeli normalleşme planının da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

GÖZLER KABİNEDE!

Kabine toplantısında korona virüs ile mücadele başta olmak üzere yurt içi ve dışındaki gelişmelerle ilgili ülke gündeminde önemli yer tutan konuların görüşülmesi bekleniyor.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunum yapması öngörülen toplantıda alınan tedbirlerin vaka ve vefat sayılarına nasıl yansıdığı, hangi tedbirlere ne zamana kadar devam edileceği, normalleşme kapsamında hangi adımların atılacağı konularının ele alınacağı tahmin ediliyor.

Aşı programında öncelikli grupların durumu, yeni yaş gruplarına ilişkin aşı uygulaması ile yerli aşı çalışmaları ve ithal aşıdaki tedarik sürecinin, toplantının bir diğer önemli gündem maddesi olması öngörülüyor.

Telafi eğitimine ilişkin çalışmaların da Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde görüşülmesi ve bu konuda atılacak adımların ele alınması bekleniyor.