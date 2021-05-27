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1 Haziran'da nereler açılacak? Yeni normalleşme nasıl olacak? Yeni kararlar açıklanıyor...

Koronavirüs salgınında tam kapanmanın ardından kademeli normalleşme başlamıştı. Kademeli normalleşme sırasında hala birçok işletme kapalı durumda bulunuyor. Vatandaşların gözü kulağı 1 Haziran'da alınacak yeni kararlarda...

1 Haziran'da nereler açılacak? Yeni normalleşme nasıl olacak? Yeni kararlar açıklanıyor...

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre, 1 Haziran’da normalleşme için hangi adımlar atılacak? İşte Kabine toplantısı sonrası alınması beklenen kararlar:

RESTORANLARA KİŞİ SINIRI

Vakalardaki azalma devam ederse 1 Haziran’dan sonra restoran ve kafeler kişi sınırlamasıyla yeni normali karşılayacak. Haziran ayı için ilk doz aşılamada büyük bir aşama kaydedilmesi beklenirken, bu durum otomatik olarak 1 Haziran sonrası yasakları da etkileyecek.

DÜĞÜNLER AÇIK HAVADA

Çiftler, düğün yapmak için Kabine toplantısından çıkacak kararı bekliyor. 1 Haziran sonrası düğün salonları belli misafir sayısına göre hizmet verebilecek.

İlk etapta açık alanlarda düğünlerin yapılması beklenirken, aşılamanın artmasıyla birlikte bu durumun kapalı düğün salonlarına kadar ilerlemesi bekleniyor.

HALI SAHALAR AÇILIR MI?

Vaka sayılarında düşüş bu hızla devam ederse, halı sahalar, spor salonları, yüzme havuzları kapılarını yine müşterilerine açabilecek.

MESAFE VARSA MASKE YOK

Normalleşme adımları hızlanırken, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu da çalışmalarına hız verdi. Bilim Kurulu’nun üzerinde çalıştığı konularla ilgili edinilen bilgiye göre, normalleşme sürecinin başlayacağı haziran ayından itibaren sahillerde, parklarda, bahçelerde, kişiler arası iki metre mesafe varsa, insanlar artık maskesiz oturabilecek ya da dolaşabilecek.

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