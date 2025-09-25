Habertürk
        1. Lig'de 8. haftanın hakemleri belli oldu! - Futbol Haberleri

        1. Lig'de 8. haftanın hakemleri belli oldu!

        Trendyol 1. Lig'de 8. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.

        Giriş: 25.09.2025 - 21:21 Güncelleme: 25.09.2025 - 21:21
        İşte 1. Lig'de haftanın hakemleri!
        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre ligde 8. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:

        27 Eylül Cumartesi:

        16.00 Esenler Erokspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Muhammet Ali Metoğlu

        19.00 Eminevim Ümraniyespor-Arca Çorum FK: Melih Kurt

        28 Eylül Pazar:

        16.00 Manisa FK-Sipay Bodrum FK: Fevzi Erdem Baş

        16.00 İstanbulspor-Boluspor: Direnç Tonusluoğlu

        19.00 Serikspor-Erzurumspor FK: Süleyman Bahadır

        19.00 Atakaş Hatayspor-Bandırmaspor: Turgut Doman

        29 Eylül Pazartesi:

        14.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Atko Grup Pendikspor: Emre Kargın

        17.00 İmaj Altyapı Vanspor FK-Amed Sportif Faaliyetler: Burak Pakkan

        20.00 Sakaryaspor-Özbelsan Sivasspor: Hakan Ülker

        20.00 Adana Demirspor-SMS Grup Sarıyer: Furkan Aksuoğlu

