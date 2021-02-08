Kafe ve restoranlar geçtiğimiz Kasım ayının son günlerinden beri müşteri kabul edemiyor. Korona virüsü kısıtlamaları kapsamında kafe ve restoranlar sadece gel-al ve paket servisi hizmeti verebiliyorlar. Peki, kafe ve restoranlar açılacak mı? 1 Mart'ta kafeler açılacak mı? İşte merak edilen detaylar...

KAFERLER AÇILACAK MI?

Geçtiğimiz gün toplanan Bilim Kurulu sonrasında önemli açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kafelerin açılmasıyla ilgili merak edilen sorulara cevap vermedi. Ancak konuşmasında merak edilen sorunun cevaplarıyla ilgili fikir sahibi olunmasını sağlayacak önemli ipuçları yer aldı. Bakan Koca'nın açıklaması sonrası kafe ve restoranların bir süre daha açılmasının zor olduğu anlaşıldı.

İşte Bakan Koca'nın açıklamasından detaylar:

Bilim Kurulu sonrası önemli açıklamalarda bulunan Bakan Fahrettin Koca, son günlerde ülkedeki vaka sayısının yeniden artışa geçmesinin daha fazla dikkatli davranmalarını gerektirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yurt içinde kitlesel harekete yol açacak, bir araya gelmeleri, toplanmaları sağlayacak her türlü düzenlemeden kaçınmak zorundayız. Yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze eğitimin mevcut şartları dışında önemli bir hareketliliğe de sebep olabileceği unutulmamalıdır. Bu konuda yapılan değerlendirmelerde gerek vaka sayılarının artış eğilimini gerekse hareketliliğin sebep olabileceği riskler dikkate alınarak karar alınmalıdır.

Tedbirlerle elde ettiğimiz kontrol, başarılı bir aşılama takvimi yürütmemize de fırsat vermektedir. Uzayan kısıtlama sürelerinin toplum hayatında yol açtığı güçlüklere rağmen, elde ettiğimiz bu fırsatı yitirmeye tahammülümüz yoktur. Eski normallerimize dönebilmemiz, bu tedbirlere daha sıkı uyabilmemizle mümkündür."

Mevcut tedbirlerin yanı sıra kapalı ve kalabalık yerlerden özellikle kaçınılması gerektiğini vurgulayan Koca, "Hiç gevşemeden, rehavete kapılmadan, tedbirlerden taviz vermeden mücadelemizi ulusal boyutta sürdürme kararlılığındayız ancak birlikte başarırız." ifadesini kullandı.

1 MART'TA KAFELER AÇILACAK MI?

1 Mart'ta kafelerin açılmasıyla ilgili sosyal medyada kampanya başlatıldı. Ancak hemen belirtelim ki kafelerin 1 Mart'ta açılmasıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.