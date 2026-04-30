1 Mayıs fırınlar açık mı? 1 Mayıs Cuma günü ekmek satışı devam edecek mi?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yaklaşırken vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında fırınların çalışma durumu yer alıyor. Resmi tatil kapsamında olan 1 Mayıs'ta kamu kurumları ve birçok resmi kuruluş kapalı olurken, gıda üretimi ve satış noktalarının durumu ise merak ediliyor. Peki 1 Mayıs'ta fırınlar açık mı? İşte detaylar.
Giriş: 30 Nisan 2026 - 19:33
1 MAYIS FIRINLAR ÇALIŞIYOR MU?
Genel uygulamaya göre fırınlar, 1 Mayıs gibi resmi tatillerde de hizmet vermeye devam ediyor. Çünkü ekmek ve unlu mamul üretimi, temel ihtiyaç kapsamında değerlendirildiği için kesintiye uğramadan sürdürülüyor.
Bu nedenle Türkiye genelinde birçok fırın, özellikle mahalle fırınları ve özel işletmeler, 1 Mayıs’ta açık olmaya devam ediyor.
Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
