Dünya genelindeki tüm emekçilerin birlik ve beraberlik içinde mücadele ettiği bu özel günde, işçi sınıfının kazanımlarını kutluyor, daha iyi çalışma koşulları ve daha adil bir dünya için hep birlikte çalışacağımızı belirtmek istiyorum. 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun!