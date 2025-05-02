Evlenecek çiftlere indirim kodu nasıl alınır? Yeni evleneceklere hangi firma, ne kadar indirim yapıyor?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yeni evleneceklere destek kampanyası hayata geçirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni evlenecek çiftlere indirim yapacak firmaları açıkladı ve başvuru detaylarını paylaştı. Kampanya kapsamında, anlaşma yapılan 20 marka; mobilya, beyaz eşya, ev tekstili ve mutfak eşyalarında yüzde 35'e varan oranlarda indirim sunacak. Peki, yeni evleneceklere hangi firma, ne kadar indirim yapıyor? Mobilya, beyaz eşya, ev tekstili, mutfak eşyaları için indirim kodu nasıl alınır? İşte, evlenecek çiftlere indirim yapan firmalar listesi ve kampanyanın detayları...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evlilik hazırlığında olan gençlerin ekonomik yükünü hafifletmek ve yuva kurma süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla “Evlenecek Çiftlere Destek Kampanyası” başlattı. Bakanlık, kampanya kapsamında 20 firma ile anlaşma sağladı. Evlenecek çiftlere indirim yapan firmalar ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından açıklandı. İndirim anlaşması yapılan 20 firma; mobilya, beyaz eşya, ev tekstili ve mutfak eşyalarında yüze 35'e varan oranlarda indirim sunacak. Peki, yeni evleneceklere indirim kampanyası başvurusu nasıl yapılır, hangi marka ne kadar indirim yapıyor? İşte, evlenecek çiftlere indirim yapan 20 firma ve indirim oranları hakkıında detaylar.
EVLENECEK ÇİFTLERE YENİ DESTEK KAMPANYASI GELİYOR!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlenecek çiftlere yeni destek kampanyasının detaylarını açıkladı.
Bakan Göktaş, imzalanan protokolle 20 firmanın evlenecek gençlere özel indirimler sunacağını bildirdi.
İşte Bakan Göktaş’ın açıklaması;
Yeni yuvalara, yeni hayatlara bir katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biraz sonra imzalayacağımız protokolle 20 firmamız, evlenecek gençlerimize özel indirimler sunacak. Ben bu vesileyle tüm firmalarımıza ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Aile,bizi biz yapan değerlerin özüdür, kaynağıdır. Bu özü, bu kaynağı korumak, geleceğimize yapılan en kıymetli yatırımdır. Bu bilinçle, 2025 Aile Yılı’nı bir başlangıç yılı ilan ettik.
Sadece bir yıl değil, yeni bir vizyon, yeni bir yolculuk başlattık. Sayın Cumhurbaşkanımız, Aile Yılını ilan ederken, vatandaşlarımızla müjdeler paylaşmıştı. Onlardan biri de Aile ve Gençlik Fonu kapsamında yürüttüğümüz “Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi”nin 81 ilimizde yaygınlaştırılmasıydı. Ve aynı gün, Türkiye’nin dört bir yanından evlenecek gençlerimizin başvurularını almaya başlamıştık. Bugün 98 bin çiftimizin başvuruda bulunması projeye gösterdikleri ilginin en somut kanıtıdır.
Program kapsamında ise bugüne kadar 55 bin 296 gencimizin sağlıklı ve güçlü aileler kurmaları için eğitim ve aile danışmanlığı hizmeti sunduk. Aile ve Gençlik Fonu’ndan faydalanan 15 bin 304 gencimize bugüne kadar 1 milyar 147 milyon lira kredi ödemesi gerçekleştirdik. Nikah tarihleri yaklaştıkça hak sahibi çiftlerimize kredi ödemelerini yapmaya edeceğiz.
Şimdi de, özel sektörümüzün değerli katkılarıyla, her bir çiftimize hayat yolculuklarında yeni imkânlar sunuyoruz. Mobilyadan beyaz eşyaya, ev tekstilinden mutfak eşyalarına kadar özel indirimler Mobilyadan beyaz eşyaya, ev tekstilinden mutfak eşyalarına kadar ihtiyaçlarını karşılayacak ürünleri özel indirimlerle temin etmelerini mümkün kılıyoruz. Destek veren firmalar, mevcut indirimlere ek olacak şekilde %5’ten %35’e varan oranlarda indirimler sağlayacak. Gençler, e-devlet’ten edinecek indirim kodu ile kolaylıkla kampanyadan faydalanabilecek Bunun yanı sıra yerelde de valiliklerimiz, belediyelerimiz, yerel işletmelerimizle iş birliği yaparak, genç çiftlerimize farklı alanlarda destekler sunmaya devam ediyoruz.
Projeden faydalanacak gençlerimiz, e-devlet’ten edinecekleri indirim kodu ile kolaylıkla bu imkândan faydalanabilecek. Bu sayede, gençlerimizin evlilik süreçlerini daha kolay ve huzurlu hale getireceğiz. Gençlerimize destek olacağız. Yeni kurulan yuvalara güç katacağız".
YENİ EVLENECEK ÇİFTLERE İNDİRİM KAMPANYASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Projeden faydalanacak gençler, e-Devlet üzerinden edinecekleri indirim kodu ile imkândan faydalanabilecek.
YENİ EVLENECEKLERE İNDİRİM YAPAN FİRMALAR LİSTESİ
Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan gençler için yapılan protokol kapsamında, halihazırda evlenecek gençlere özel indirimler sunmaya başlayacak 20 firmanın ismi şöyle:
"Vestel, Bellona, İstikbal, Mondihome, Arçelik, Beko, Hepsiburada, Kütahya Porselen, Modalife, Karaca, Kelebek, Doğtaş, Lova Yatak, English Home, Fakir, Adore, Hatemoğlu, Tümbir, Damat-Tween, Kip."
YENİ EVLENECEK ÇİFTLERE NE KADAR İNDİRİM YAPILACAK, YÜZDE KAÇ?
Firmalar, mevcut indirimlere ek olacak şekilde %5’ten %35’e varan oranlarda indirimler sağlayacak.
HANGİ MARKA NE KADAR İNDİRİM YAPILACAK, YÜZDE KAÇ?
VESTEL: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde satış fiyatı üzerinden net yüzde 30
BELLONA: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10
İSTİKBAL: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10
MONDİHOME: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10
ARÇELİK: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde her bir ürün için 5.000 TL
BEKO: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde her bir ürün için 5.000 TL
HEPSİBURADA: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde 30.000 TL ve üzerine yüzde 10
KÜTAHYA PORSELEN: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 20
MODALİFE: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 5
KARACA: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 15
KELEBEK: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10
DOĞTAŞ: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10
LOVA YATAK: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10
ENGLISH HOME: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 20
FAKİR: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 35
ADORE: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 7
HATEMOĞLU: Kampanya kapsamında tüm ürünlerde satış fiyatı üzerinden net yüzde 35
TÜMBİR: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 20
DAMAT - TWEEN: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 15
KİP: Kampanya kapsamında tüm ürünlerde yüzde 30