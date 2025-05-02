İşte Bakan Göktaş’ın açıklaması;

Yeni yuvalara, yeni hayatlara bir katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biraz sonra imzalayacağımız protokolle 20 firmamız, evlenecek gençlerimize özel indirimler sunacak. Ben bu vesileyle tüm firmalarımıza ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Aile,bizi biz yapan değerlerin özüdür, kaynağıdır. Bu özü, bu kaynağı korumak, geleceğimize yapılan en kıymetli yatırımdır. Bu bilinçle, 2025 Aile Yılı’nı bir başlangıç yılı ilan ettik.

Sadece bir yıl değil, yeni bir vizyon, yeni bir yolculuk başlattık. Sayın Cumhurbaşkanımız, Aile Yılını ilan ederken, vatandaşlarımızla müjdeler paylaşmıştı. Onlardan biri de Aile ve Gençlik Fonu kapsamında yürüttüğümüz “Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi”nin 81 ilimizde yaygınlaştırılmasıydı. Ve aynı gün, Türkiye’nin dört bir yanından evlenecek gençlerimizin başvurularını almaya başlamıştık. Bugün 98 bin çiftimizin başvuruda bulunması projeye gösterdikleri ilginin en somut kanıtıdır.