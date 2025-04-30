1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için hazırlıkların sonuna gelindi. Yurt genelinde çeşitli etkinlik ve gösterilerle kutlanacak olan 1 Mayıs öncesinde, bankaların çalışıp çalışmayacağı gündemi meşgul etmeye başladı. Bilindiği gibi mobil bankacılık, İnternet bankacılığı ve telefon bankacılığı üzerinden pek çok işlem yapılırken, bazı işlemler şubeler üzerinden yapılmaktadır. Peki, "1 Mayıs'ta bankalar açık mı? 1 Mayıs Perşembe bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı?" İşte detaylar...