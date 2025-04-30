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        Haberler Bilgi Gündem 1 Mayıs'ta bankalar açık mı? 1 Mayıs Perşembe bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı?

        1 Mayıs'ta bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs Perşembe EFT ve havale yapılır mı?

        Emek ve Dayanışma Günü için geri sayım sürerken 1 Mayıs bankaların çalışma durumu gündemi meşgul etmeye başladı. Bilindiği üzere resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları izinli olurken, bazı özel kurum hizmet vermeye devam ediyor. Bu kapsamda 1 Mayıs günü bankada işi olanlar için, "1 Mayıs'ta bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs Perşembe EFT ve havale yapılır mı?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bankaların çalışma durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2025 - 23:56 Güncelleme: 30.04.2025 - 23:56
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        1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için hazırlıkların sonuna gelindi. Yurt genelinde çeşitli etkinlik ve gösterilerle kutlanacak olan 1 Mayıs öncesinde, bankaların çalışıp çalışmayacağı gündemi meşgul etmeye başladı. Bilindiği gibi mobil bankacılık, İnternet bankacılığı ve telefon bankacılığı üzerinden pek çok işlem yapılırken, bazı işlemler şubeler üzerinden yapılmaktadır. Peki, "1 Mayıs'ta bankalar açık mı? 1 Mayıs Perşembe bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı?" İşte detaylar...

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        1 MAYIS BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

        1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olması sebebiyle hizmet vermeyecek.

        Bankalar 2 Mayıs Cuma günü açık olacak ve hizmet vermeye devam edecek.

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        1 MAYIS'TA EFT VE HAVALE YAPILIR MI?

        Havale işlemler 1 Mayıs Perşembe günü aynı bankalar üzerinden yapıldığından hesaplara geçebilecek. EFT işlemleri ise farklı bankalar arasında olduğu için resmi tatilin bittiği gün ve mesainin başladığı saatte hesaba aktarılacak.

        Müşteriler FAST transferi ile resmi tatillerde ve haftanın 7 günü boyunca kesintisiz olarak para transferi yapabiliyor.

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