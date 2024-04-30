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        Haberler Ekonomi Borsa 1 Mayıs'ta borsa açık mı kapalı mı? Borsa İstanbul 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda işlem görecek mi? - Borsa Haberleri

        1 Mayıs'ta borsa açık mı kapalı mı? 2024 BİST tatil günleri

        1 Mayıs İşçi Bayramı yaklaşıyor. Resmi tatil olarak ilan edilen bayram gününde birçok yatırımcı borsanın açık olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 1 Mayıs'ta borsa açık mı? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2024 - 10:36 Güncelleme: 01.05.2024 - 00:51
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        1 Mayıs İşçi Bayramı'nın gelmesiyle bazı kurum ve kuruluşlar geçici olarak hizmet vermeyi bırakacak. Bu kapsamda borsanın da 1 Mayıs günü açık olup olmadığı merak ediliyor. Peki, BİST 1 Mayıs'ta açık mı, işlem görecek mi? İşte, detaylar...

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        1 MAYIS'TA BORSA KAPALI MI?

        1 Mayıs İşçi Bayramı, resmi tatil olarak geçtiği için borsa kapalı olacak. Borsa, 2 Mayıs Perşembe günü kaldığı yerden devam edecek.

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        BORSANIN KAPALI OLDUĞU GÜNLER

        BİST, resmi tatil günlerinde çalışmıyor. 2024 yılında borsanın kapalı olduğu günler şöyle;

        1 Mayıs 2024 Çarşamba - Emek ve Dayanışma Günü

        19 Mayıs 2024 Pazar - Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

        15 Haziran 2024 Cumartesi - Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)

        16-17-18-19 Haziran 2024 Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba - Kurban Bayramı

        15 Temmuz 2024 Pazartesi - Demokrasi ve Milli Birlik Günü

        30 Ağustos 2024 Cuma - Zafer Bayramı

        28 Ekim 2024 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) - Saat 13:00'e kadar

        29 Ekim 2024 Salı - Cumhuriyet Bayramı

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