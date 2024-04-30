1 Mayıs İşçi Bayramı'nın gelmesiyle bazı kurum ve kuruluşlar geçici olarak hizmet vermeyi bırakacak. Bu kapsamda borsanın da 1 Mayıs günü açık olup olmadığı merak ediliyor. Peki, BİST 1 Mayıs'ta açık mı, işlem görecek mi? İşte, detaylar...