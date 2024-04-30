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        Haberler Gündem 1 Mayıs bankalar açık mı, kapalı mı olacak? 1 Mayıs 2024 Çarşamba yarın bankalar tatil mi, havale ile EFT yapılır mı?

        1 Mayıs bankalar açık mı? 1 Mayıs'ta bankalar tatil mi, havale ve EFT yapılır mı?

        1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nın resmi tatillerden biri olması sebebiyle pek çok soru gündeme geldi. Bunlardan biri de 1 Mayıs'ta bankaların çalışma saatleri oldu. 1 Mayıs'ın bu sene çarşamba gününe denk gelmesi sebebiyle "1 Mayıs'ta bankalar açık mı, havale ve EFT ne zaman hesaba geçer?" sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte, 1 Mayıs 2024 yarın bankaların durumu ile ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2024 - 10:23 Güncelleme: 30.04.2024 - 21:07
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        1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı, bu yıl hafta içi çarşamba gününe denk geliyor. 1 Mayıs'ın resmi tatil günleri arasında yer alması nedeniyle bankaların çalışma saatleri de değişiklik gösteriyor. Peki, 1 Mayıs bankalar tatil mi, kapalı mı? İşte, konuya dair detaylar haberimizin devamında...

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        1 MAYIS'TA BANKALAR TATİL Mİ, AÇIK MI?

        Bankalar, 1 Mayıs 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olması nedeniyle 1 Mayıs 2024 Çarşamba günü kapalı olacak.

        Bankalar, 2 Mayıs Perşembe günü yeniden işlem görmeye başlayacak.

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        EFT VE HAVALE İŞLEMLERİ NE ZAMAN HESABA GEÇER?

        1 Mayıs'ta bankaların kapalı olması nedeniyle EFT ve Havale işlemleri de bankaların açıldığı gün olan 2 Mayıs 2024 Perşembe günü hesaplara geçecek.

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