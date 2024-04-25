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        Haberler Gündem 1 Mayıs tatil mi, okul var mı? 1 Mayıs hangi güne denk geliyor, resmi tatil olarak sayılıyor mu, memurlar ve kamu sektörü çalışıyor mu?

        Milyonlarca vatandaş merak ediyor: 1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil mi?

        İlk kez 1 Mayıs 1886 yılında işçilerin uzun çalışma saatlerine itiraz etmesiyle başlayan 1 Mayıs İşçi Bayramı bugün bile tüm dünyada kutlanmaya ve farkındalık yaratmaya devam ediyor. Bu kapsamda, "1 Mayıs tatil mi?" araştırması da hız kazanıyor. İşte, 1 Mayıs'a dair merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2024 - 12:46 Güncelleme: 25.04.2024 - 12:46
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        Milyonlarca ebeveyn ve öğrenci yaklaşan 1 Mayıs İşçi Bayramı için araştırmalara başladı. 1 Mayıs'ın hangi güne denk geldiği ve tatil olup olmayacağı araştırılıyor. Peki, 1 Mayıs İşçi Bayramı hangi güne denk geliyor ve tatil mi? İşte, detaylar...

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        1 MAYIS TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

        İşçi Bayramı olarak kutlanan 1 Mayıs bu sene Çarşamba gününe denk geliyor. Doğal olarak; 1 Mayıs gününde kamu sektörü ve okullar tatil olacak.

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        1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

        1 Mayıs 1886'da Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçiler günde 12 saat, haftada 6 gün olan çalışma takvimine karşı, günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bıraktılar. Chicago'da yapılan gösterilere yarım milyon işçi katıldı. Luizvil'de (Kentaki) 6 binden fazla siyah ve beyaz işçi, birlikte yürüdü.

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        1 MAYIS TÜM DÜNYADA KUTLANIYOR

        Gösteriler, gazeteler tarafından, 'Böylece önyargı duvarı yıkılmış oldu' şeklinde yorumlanmıştı. Bu gösteriler 1 Mayıs'ı izleyen günlerde tüm harareti ile devam etti ve 4 Mayıs'ta kanlı Haymarket Olayı'na yol açtı. Uygulanan yasal baskılarla bu gösterinin tekrarlanması engellendi.

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        12 SAATLİK VARDİYALAR 8 SAATE DÜŞTÜ

        14 Temmuz-21 Temmuz 1889'da toplanan İkinci Enternasyonal'de Fransız bir işçi temsilcisinin önerisiyle 1 Mayıs gününün tüm dünyada "Birlik, mücadele ve dayanışma günü" olarak kutlanmasına karar verildi. Böylece ikinci gösteri 1890 yılında yapılabildi.

        Zamanla 8 saatlik iş günü birçok ülkede resmen kabul edildi. 1 Mayıs böylece işçilerin birlik ve dayanışmasını yansıtan bir bayram niteliğini kazandı.

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