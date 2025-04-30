1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? Ankara, İzmir ve İstanbul'da 1 Mayıs Perşembe metro, metrobüs, İETT, Marmaray bedava mı?
1 Mayıs resmi tatilde toplu taşımaların ücretsiz olup olmayacağına dair detaylar araştırılıyor. Ankara, İzmir ve İstanbul'da toplu ulaşım tercih edenler resmi kurumlardan gelen açıklamaları takip ediyor. Bilindiği gibi resmi tatillerde ve bayramlarda marmaray, metrobüs, tramvay, vapur, otobüs, metro ve diğer toplu taşıma araçları belediyeler ve hükümet kanadından yapılan açıklama ile genellikle ücretsiz şekilde kullanılıyor. Peki 1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? Ankara, İzmir ve İstanbul'da 1 Mayıs Perşembe metro, metrobüs, İETT, Marmaray bedava mı?
1 Mayıs Perşembe gününde toplu taşıma ücretsiz olup olmadığı araştırılıyor. Resmi tatillerde bazen Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferleri yanı sıra otobüs, metrobüs, metro ve vapurlar da ücretsiz hizmet veriyor. Peki, Ankara, İzmir ve İstanbul’da 1 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz mi, Perşembe metro, metrobüs, İETT, Marmaray bedava mı? İşte yanıtı
1 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bazı raylı sistem hatlarında toplu ulaşım ücretsiz olacak.
1 MAYIS PERŞEMBE METRO, MARMARAY, METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?
Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile Atatürk’ü Anma, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe- İstanbul Havalimanı- Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden yararlananlar, 4736 sayılı Kanunun 1’inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında ücret ödemeyecek.
ANKARA'DA 1 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ OLACAK
Ankara'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde toplu taşıma hizmeti ücretsiz olacak.
EGO Genel Müdürlüğü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kentteki toplu taşıma hizmetinin ücretsiz verileceğini bildirdi. Genel müdürlüğün internet sitesinde yer alan duyuruda, şunlar kaydedildi:
"EGO Genel Müdürlüğü tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde vatandaşlarımıza toplu taşıma hizmeti ücretsiz olarak verilecektir. Otobüslerimiz ve raylı sistem hatlarımız, hafta sonu program saatlerine göre hizmet verecektir. EGO otobüslerinin hareket saatlerine ve güzergahlarına, EGO CEP'TE mobil uygulamasından ve kuruluşumuz internet sitesinden (www.ego.gov.tr) ulaşılabilir. Tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlarız."