1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? Ankara, İzmir ve İstanbul'da 1 Mayıs Perşembe metro, metrobüs, İETT, Marmaray bedava mı?

1 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bazı raylı sistem hatlarında toplu ulaşım ücretsiz olacak.

1 MAYIS PERŞEMBE METRO, MARMARAY, METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile Atatürk’ü Anma, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe- İstanbul Havalimanı- Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden yararlananlar, 4736 sayılı Kanunun 1’inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında ücret ödemeyecek.