Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam 1 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? Ankara, İzmir ve İstanbul’da 1 Mayıs Perşembe metro, metrobüs, İETT, Marmaray bedava mı?

        1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? Ankara, İzmir ve İstanbul'da 1 Mayıs Perşembe metro, metrobüs, İETT, Marmaray bedava mı?

        1 Mayıs resmi tatilde toplu taşımaların ücretsiz olup olmayacağına dair detaylar araştırılıyor. Ankara, İzmir ve İstanbul'da toplu ulaşım tercih edenler resmi kurumlardan gelen açıklamaları takip ediyor. Bilindiği gibi resmi tatillerde ve bayramlarda marmaray, metrobüs, tramvay, vapur, otobüs, metro ve diğer toplu taşıma araçları belediyeler ve hükümet kanadından yapılan açıklama ile genellikle ücretsiz şekilde kullanılıyor. Peki 1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? Ankara, İzmir ve İstanbul'da 1 Mayıs Perşembe metro, metrobüs, İETT, Marmaray bedava mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2025 - 12:33 Güncelleme: 30.04.2025 - 12:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        1 Mayıs Perşembe gününde toplu taşıma ücretsiz olup olmadığı araştırılıyor. Resmi tatillerde bazen Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferleri yanı sıra otobüs, metrobüs, metro ve vapurlar da ücretsiz hizmet veriyor. Peki, Ankara, İzmir ve İstanbul’da 1 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz mi, Perşembe metro, metrobüs, İETT, Marmaray bedava mı? İşte yanıtı

        2

        1 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

        Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bazı raylı sistem hatlarında toplu ulaşım ücretsiz olacak.

        1 MAYIS PERŞEMBE METRO, MARMARAY, METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?

        Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile Atatürk’ü Anma, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe- İstanbul Havalimanı- Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden yararlananlar, 4736 sayılı Kanunun 1’inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında ücret ödemeyecek.

        3

        ANKARA'DA 1 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ OLACAK

        Ankara'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde toplu taşıma hizmeti ücretsiz olacak.

        EGO Genel Müdürlüğü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kentteki toplu taşıma hizmetinin ücretsiz verileceğini bildirdi. Genel müdürlüğün internet sitesinde yer alan duyuruda, şunlar kaydedildi:

        4

        "EGO Genel Müdürlüğü tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde vatandaşlarımıza toplu taşıma hizmeti ücretsiz olarak verilecektir. Otobüslerimiz ve raylı sistem hatlarımız, hafta sonu program saatlerine göre hizmet verecektir. EGO otobüslerinin hareket saatlerine ve güzergahlarına, EGO CEP'TE mobil uygulamasından ve kuruluşumuz internet sitesinden (www.ego.gov.tr) ulaşılabilir. Tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlarız."

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Turizmde ilk çeyrek rekoru
        Turizmde ilk çeyrek rekoru
        Önce darp sonra bıçaklama! Oğlu kanlar içinde buldu!
        Önce darp sonra bıçaklama! Oğlu kanlar içinde buldu!
        Trump'ın oğlundan bankalara uyarı
        Trump'ın oğlundan bankalara uyarı
        Zaniolo G.Saray'a geri dönüyor!
        Zaniolo G.Saray'a geri dönüyor!
        “Ticari kargaşa telefon talebini vurabilir"
        “Ticari kargaşa telefon talebini vurabilir"
        72 milyon TL'lik mal varlığına tedbir! Fuhuş çetesi çökertildi!
        72 milyon TL'lik mal varlığına tedbir! Fuhuş çetesi çökertildi!
        İnsan beyninde biriken mikroplastik miktarı her geçen yıl artıyor
        İnsan beyninde biriken mikroplastik miktarı her geçen yıl artıyor
        Borsada manipülasyon soruşturmasında 15 gözaltı kararı
        Borsada manipülasyon soruşturmasında 15 gözaltı kararı
        Yemin etti
        Yemin etti
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 78 bin 292 TL oldu
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 78 bin 292 TL oldu
        Oğlunu odaya kilitleyip, eşini öldürmüştü! Gerçek mektupla ortaya çıktı!
        Oğlunu odaya kilitleyip, eşini öldürmüştü! Gerçek mektupla ortaya çıktı!
        Başkanın hayali Leroy Sane!
        Başkanın hayali Leroy Sane!
        'Önleyici sigortacılık gerekli'
        'Önleyici sigortacılık gerekli'
        "Bilimsel açıklaması var"
        "Bilimsel açıklaması var"
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Malta'nın "altın pasaport" uygulamasına yasak
        Malta'nın "altın pasaport" uygulamasına yasak
        Trump otomobil tarifelerinde esneklik gösterdi
        Trump otomobil tarifelerinde esneklik gösterdi
        Elektrik faturası aşkına
        Elektrik faturası aşkına