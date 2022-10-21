1 milyon TL'lik hırsızlık! Mazgal faresi!

DHA

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Orhangazi´de Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait otoyollarda ve bazı dinlenme tesisi girişlerindeki mazgal hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı.

JASAT ŞÜPHELİYİ BELİRLEDİ DHA'da yer alan habere göre Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kamera görüntüleri ve tanık ifadelerinden, şüphelinin Selim Şehri (41) olduğunu belirledi.