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        Haberler Gündem 3. Sayfa Korhan Berzeg'i arama çalışmalarında 2 ay geride kaldı! 1 milyon TL ödüle rağmen bulunamadı - Güncel haberler

        1 milyon TL ödüle rağmen... Tam 2 ay oldu... Umutlar tükeniyor!

        İstanbul'dan memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesine gelip, Doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile 17 Haziran'da yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan 83 yaşındaki Korhan Berzeg'i arama çalışmalarında 2 ay geride kaldı. Berzeg'in evinin önünden itibaren, bölge 3'üncü kez tarandı. Ancak havadan ve karadan taranan 240 kilometrekarelik bölgede herhangi bir ize rastlanmadı. Eşi 80 yaşındaki Angela Berzeg'in, 1 milyon liralık ödül açıklamasına rağmen yeni bir ihbar da gelmedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 07:48
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        1 milyon TL ödüle rağmen... Tam 2 ay oldu... Umutlar tükeniyor!
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        Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) Dünya Bankası'nda bir dönem 'Asya Direktörü' olarak çalışan ve emekli olup, İstanbul Büyükada'da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg (83), mayıs ayında İngiliz uyruklu eşi Angela Berzeg (80) ile memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesinin kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi.

        YÜRÜYÜŞE ÇIKTI GERİ DÖNMEDİ

        DHA'da yer alan habere göre 7 Haziran'da, eşi kahvaltı hazırlarken, telefonunu bırakıp Doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg, geri dönmedi.

        EĞİTİMLİ KÖPEKLERLE ARAMA YAPILDI

        Kayıp ihbarı sonrası bölgede, Bursa Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Balıkesir Jandarma Komando, Jandarma Asayiş, Jandarma Olay Yeri İnceleme (OYİ), Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekipleri, AFAD, UMKE, AKUT, GÖNDAK ve SAR ekipleri ile iz takip ve kadavra köpekleriyle arama başlatıldı.

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        TİNA'YA AİT İZE DE RASTLANMADI

        Dron ve İHA'ların kullanıldığı arama çalışmalarında 2 ay geride kaldı. Havadan ve karadan yapılan aramalarda, bugüne kadar Korhan Berzeg ile özel eğitim alan köpeği Tina'ya ait hiçbir ize rastlanmadı.

        BÖLGE 3. KEZ TARANACAK

        Gözden kaçma ihtimaline karşı, bugüne kadar 2 defa taranan bölgenin 3'üncü kez taranmasına karar verildi. Bu zamana kadar 240 kilometrekare alan havadan ve karadan tarandı; kırsalda ve Gönen ilçe merkezindeki 30 mahallede arama yapıldı.

        METRUK EVLER, KUYULAR, MAĞARALAR ARANDI

        Armutlu Mahallesi ve çevresindeki tüm metruk evler de savcılık izniyle arandı. Gönen Çayı'nın çevresini kontrol edip, bilinen kuyular ve mağaralarda da arama yapan ekipler, Berzeg'in evinin önünden 3'üncü kez başlattıkları aramalardan da sonuç alamadı.

        JAK VE JÖAK BÖLGEDEN AYRILDI, EKİP SAYISI DÜŞÜRÜLDÜ

        Aramalar, 150 kişiyle başlayıp önce 70'e, sonra da 30 kişilik ekibe düşerken, JAK ve JÖAK da çalışmalarını sonlandırdı. Berzeg'i arama çalışmaları, AFAD ve AKUT'a bağlı ekipler tarafından sürdürülürken, savcılık soruşturması devam ediyor. Tüm ihtimallerin değerlendirildiğini açıklayan yetkililer, konunun çok yönlü olarak araştırıldığını söyledi.

        ÖDÜLE RAĞMEN İHBAR YAPILMADI

        Öte yandan, Korhan Berzeg'in eşi Angela Berzeg, 4 Ağustos'ta, Berzeg'in yerini bildiren kişiye 1 milyon liralık ödül verileceğini açıklamıştı. Konulan ödül sonrasında da Berzeg hakkında yeni bir ihbar olmadığı öğrenildi.

        #Korhan Berzeg
        #Son dakika haberler
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