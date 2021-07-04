İHA

2003 yılından bugüne kadar 1 milyon konut inşa eden TOKİ, 1 Milyon konut ile 5 milyonu aşkın vatandaşa yuva teslim etti. Ayrıca, kamu binaları, camiler, hastaneler, sosyal tesisler, millet bahçeleri, okullar, üniversiteler, öğrenci yurtları, sanayi siteleri ve stadyumların yapımını da gerçekleştirdi.

2003 yılında başlatılan konut üretim seferberliği ile aktif hale getirilen TOKİ 19 yıl içinde sosyal donatılarıyla da Türkiye’nin imar ve inşasına imza attı. TOKİ bu kapsamda; 27 bin 55 derslikli bin 276 okul, 79 bin yatak kapasiteli 201 öğrenci yurdu, 21 üniversite binası, yaklaşık 40 bin yatak kapasiteli 268 hastane, 97 sağlık ocağı, UEFA standartlarında 480 bin Seyirci kapasiteli 19 stadyum, 993 spor salonu, 840 cami, 285 kamu hizmet binası ve diğer sosyal donatılarla beraber toplam 24 bin 503 sosyal donatıyı da Türkiye’ye kazandırdı.

192 MİLLET BAHÇESİ

Millet bahçelerinin de 192’si TOKİ tarafından yapılıyor. Ayrıca şehir merkezlerinde yer alan eski stat alanları da TOKİ tarafından milli bahçesi yapılarak, yeni yaşam alanları, depremde toplanma alanları olarak şehirlere kazandırılıyor.

İmza attığı büyük yatırımlarla inşaat sektöründe bulunan yaklaşık 200 alt sektöre iş olanağı sağlayan TOKİ, pandemi döneminde de durmadı. Salgına rağmen sağlık şartlarına uyarak şantiyelerde faaliyetlerini ara vermeden yürüten TOKİ, istihdam ve ekonomiye önemli katkılarda bulundu.

TOKİ’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Evi olmayan alt gelir grubu vatandaşım kalmayana dek bu projeleri yapacağız” hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam edeceği de belirtildi.